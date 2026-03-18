כמו כמה פצצות הירושימה

אסטרואיד השווא לעשרות פצצות אטום חלף ליד כדור הארץ - בנאס"א הגיבו

עצם שמיימי בשם 2007 EG עבר במרחק של כ-1.7 מיליון קילומטר בלבד מהפלנטה שלנו - אך בנאס"א מבהירים: אין כל סכנה | השבוע היה פעיל במיוחד במעקב אחר גופים קרובי-ארץ, עם כמה אסטרואידים נוספים שחצו את הסביבה הקרובה (בעולם)

תמונה שצילמו בנאס"א של אסטרואיד מ-2019 (צילום: NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin)

אסטרואיד בשם 2007 EG, שגודלו מוערך בכ-140 רגל (כ-43 מטרים, גודל שפגיעתו שקולה ל-5 עד 20 מגה-טון TNT, כמו כמה עשרות פצצות הירושימה), חלף השבוע בסמוך לכדור הארץ במה שמוגדר כ"מעבר קרוב" אך בטוח לחלוטין. על פי נתוני נאס"א והסוכנות האירופית לחקר החלל (ESA), נקודת ההתקרבות המרבית התרחשה בשעה 02:25 לפנות בוקר (UTC), כאשר העצם עבר במרחק של כ-1,060,000 מייל - כ-1.7 מיליון קילומטרים בלבד. לא הרבה במונחים חללים.

האסטרואיד משתייך למשפחת האתנים (Aten), קבוצת גופים מסלוליים החוצים את מסלול כדור הארץ סביב השמש. מהירות תנועתו העצומה, כ-28,000 קילומטר בשעה, הייתה מספיקה כדי לחצות את ארצות הברית מקצה לקצה בתוך פחות מעשר דקות.

לשם השוואה, המרחק בינו לבין כדור הארץ הוא כ-4.5 פעמים המרחק הממוצע בינו לבין הירח. על פי הגדרת נאס"א, רק אסטרואידים בקוטר העולה על 150 מטרים, ובמרחק קרוב מ-7.5 מיליון קילומטר, נחשבים ל"פוטנציאליים למסוכנות". לפיכך, 2007 EG איננו מהווה סכנה כלשהי לכוכב הלכת שלנו.

שבוע צפוף בחלל הקרוב

המעבר של 2007 EG התרחש בשבוע פעיל במיוחד במעקב אחר גופים שעברו במה שנחשב לסמוך לכדור הארץ. מוקדם יותר, ב-12 במרץ, חלף אסטרואיד חדש בשם 2026 EG1 - בקוטר של כ-12 מטרים בלבד - במרחק של 318 אלף קילומטר בלבד, קרוב יותר מהירח. הוא התגלה רק ימים ספורים קודם לכן, ב-8 במרץ.

בנוסף, לוח המעקב של נאס"א הצביע על שני גופים נוספים הצפויים לחלוף השבוע: 2026 EC1 בתאריך 15 במרץ ו־2026 ET2 ב־16 במרץ.

עין פקוחה לשמיים

במרכז לחקר גופים קרובי-ארץ (CNEOS) שבנאס"א מציינים כי כל מעבר כזה מספק הזדמנות לשפר את המודלים החישוביים ולחדד את היכולות לזיהוי מוקדם. כיום מנוטר מידע על יותר מ־41 אלף אסטרואידים קרובי-ארץ, ובתחזיות נאס"א אין כל התרעה לפגיעה משמעותית במאה השנים הקרובות.

על פי התחזיות, מצפה לקהילה המדעית קפיצה משמעותית בגילוי מוקדם של עצמים חדשים עם כניסתו לפעולה של מצפה ורה רובין בצ’ילה, שעתיד להתחיל סקר שמים רחב היקף בשנים הקרובות.

1.7 מיליון קילומטר רחוק מאיתנו ועוד נחשב לכתבה פה חחחחח כמה שטויות אין גבול
איזה בלבול מח ווואווו
לפחות היית מתבייש בבורות שלך. מרחק כזה הוא יכול להיות רלוונטי מהר מאוד, כל שינוי קל במסלול מתבטא בהתקרבות מהירה, תאמין שנאס"א יותר חכמים ממך אם הם ראו לנכון לבדוק את הנושא.
