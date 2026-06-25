דרמה משפטית מסעירה באוסטרליה: שופט בבית המשפט קבע כי סרטון הווידאו הוויראלי, שהצית גל זעם עולמי ובו תועדו אח ואחות העובדים כצוות סיעודי בסידני כשהם משמיעים לכאורה איומים אנטישמיים כלפי מטופלים ישראלים - לא יתקבל כראייה במשפטם הפלילי הקרוב. כך דווח ב-YWN.

ההחלטה הדרמטית מהווה מכה קשה ביותר עבור התביעה, שכן הסרטון המדובר עמד במרכזו של תיק התביעה והוביל בזמנו לגינויים חריפים מצד קהילות יהודיות באוסטרליה, בישראל וברחבי העולם. כעת, בעקבות פסילת הראייה המרכזית, ייאלצו רשויות החוק במדינה לבחון מחדש האם בכלל קיים סיכוי סביר להמשך ניהול ההליך הפלילי נגד השניים.

הפרשה שהציתה את הרשתות

הפרשה החלה בשנה שעברה, כאשר הרשתות החברתיות סערו בעקבות הפצת תיעוד שבו נראו השניים, אחות רפואית בת 27 ואח בן 28, כשהם מועסקים בבית החולים בנקסטאון שבסידני. על פי החשד והדיווחים שעוררו הדים רבים, השניים השמיעו באותו תיעוד איומים מפורשים ואנטישמיים שהופנו כלפי מטופלים בעלי אזרחות ישראלית.

בעקבות הפרסום המקורי והסערה הציבורית שהתעוררה, התערבה מערכת הבריאות של ניו סאות' ויילס והשעתה לאלתר את האח והאחות מתפקידם בבית החולים. בנוסף לכך, הוטל עליהם איסור מנהלי למשך שנתיים מלעבוד עם משתתפים בתוכנית הלאומית לביטוח נכות של אוסטרליה.

החלטת השופט: הקלטה ללא הסכמה

ההחלטה הנוכחית על פסילת התיעוד התקבלה לפי הדיווח בתום שימוע משפטי שנמשך יומיים בבית המשפט, במהלכו דן השופט מייקל מקיו בשאלה המשפטית המורכבת האם התיעוד המדובר הוקלט ללא הסכמתם של הנאשמים. על פי החוק המקומי במדינת ניו סאות' ויילס, קיימת קביעה גורפת האוסרת על הקלטת שיחה פרטית ללא הסכמת המשתתפים בה, למעט חריגים מצומצמים ביותר.

השופט מקיו ציין בהחלטתו כי הגיע ל"עמדה נחרצת" לפיה יש להוציא את כל ראיות הווידאו הללו מן ההליך המשפטי ולא לאפשר לתביעה להציגן בפני חבר המושבעים או בית המשפט במהלך המשפט עצמו.

האישומים והמשך ההליכים

כעת, האח והאחות ממתינים להמשך ההליכים כשהם משוחררים בערבות, לאחר ששניהם כפרו באשמה. האחות מואשמת בסעיפים של שימוש בשירות תקשורת כדי לאיים, להציק או לפגוע, לצד אישום חמור של איומי אלימות כלפי קבוצה. האח מואשם בשימוש בשירות תקשורת לצורך איומים והטרדה.

עורכי הדין של ההגנה מיהרו להבהיר כי ללא סרטון הווידאו המקורי, תיק התביעה נחלש באופן משמעותי. רשויות התביעה יצטרכו לקבל החלטה מושכלת האם בכלל יש טעם משפטי להמשיך בניהול המשפט בהמשך השנה, או שמא התיק יקרוס לחלוטין בעקבות החלטת השופט.

יצוין כי פרשה זו מצטרפת לשורה של אירועים אנטישמיים באוסטרליה שעוררו דאגה בקרב הקהילה היהודית במדינה.