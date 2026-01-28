אוסטרליה בוערת הלשכה המטאורולוגית, אוסטרליה ( צילום: מסך )

בעוד העולם מביט בדאגה אל סופת השלגים ששיתקה חלקים נרחבים בארה"ב, תושבי דרום ומזרח אוסטרליה מצאו את עצמם בימים האחרונים בלב ליבו של סיוט אקלימי חסר תקדים. מה שהתחיל כגל חום קיצי הפך במהרה לאירוע שובר שיאים שמעמיד מדינה שלמה במבחן הישרדות, כאשר הטמפרטורות נוסקות לערכים שקשה לדמיין.

המספרים המגיעים מהשטח נראים כלקוחים מסרט בדיוני: בעיירה סדונה נמדדו 49.5 מעלות צלזיוס, מרחק נגיעה של 1.2 מעלות בלבד מהשיא האוסטרלי אי פעם. ברנמרק שבמדינת דרום אוסטרליה, הכספית טיפסה ל-49.6 מעלות, ובמקומות כמו מידורה נרשמו 48.6 מעלות – כמעט שתי מעלות מעל השיא הקודם של העיר. אפילו בשעות הלילה, כשהעולם אמור לנוח, הטמפרטורות באדלייד לא ירדו מ-31 מעלות, מה שמונע מהגוף כל יכולת להתאושש ומגביר את הסיכון למכות חום קטלניות. "אנחנו רואים טמפרטורות שמאתגרות שיאים שנתיים", הזהיר ג'ונתן פישר מהשירות המטאורולוגי, בעוד מומחים אחרים משווים את המצב ל"שבת השחורה" הידועה לשמצה של 2009. 20 חודשי מאסר נגזרו על הגברת הראשונה בדרום קוריאה; בעלה עומד בפני עונש מוות ישראל גראדווהל | 10:55 המנוע מאחורי הטירוף הזה הוא "מנוע החום" של אזור פילברה – שטח צחיח שבו החום נבנה על גבי סלעים וחול, ונדחף על ידי "כיפות חום" ומערכות לחץ גבוה ישירות לעבר מרכזי האוכלוסייה. לצד החום המתיש, קיים חשש כבד משריפות ענק המוצתות על ידי "ברקים יבשים" – סופות רעמים שהגשם שלהן מתאדה עוד לפני שהוא נוגע בקרקע הלוהטת.

שלט הכניסה לפארק הלאומי עמק המוות – על השלט כתוב: "פארק לאומי עמק המוות" ובקו קטן יותר בתחתית: "מולדת שבט הטימבישה שושונה". ( צילום: שאטרסטוק )

בעוד אוסטרליה נאבקת ב-50 המעלות שלה, המבט הגלובלי חושף תמונה מרתקת ומפתיעה עוד יותר על קצוות היכולת של כדור הארץ: המקום החם ביותר על פני הגלובוס, על פי הארגון המטאורולוגי העולמי (WMO), הוא עמק המוות בקליפורניה, שם נמדדו ב-10 ביולי 1913 טמפרטורות דמיוניות של 56.7 מעלות צלזיוס.

רק במידה ויוחלט אי פעם לפסול את השיא של 1913 בשל ספקות לגבי דיוק המדידה, המקום הראשון בעולם יהיה שייך לשלישייה הכוללת את עמק המוות בקליפורניה ואת מיתריבה שבכווית. במקרה כזה, ישראל תקבל את המקום הראשון: בטירת צבי, בשנת 1942, נמדדו בקיבוץ שבצפון הארץ 54.0 מעלות צלזיוס.

אם עוזבים את מדידות האוויר הסטנדרטיות ועוברים למדידות קרקע באמצעות לווין, השיא נשבר במדבר לוט שבאיראן, שם תועדה טמפרטורת קרקע בלתי נתפסת של 70.7 מעלות צלזיוס בשנת 2005.

האירועים באוסטרליה הם "חגיגה" לאנשי האקלים; ששוב מצביעים על כך שהעולם הופך חם יותר, קיצוני יותר ומסוכן יותר.