בעוד המלחמה במזרח התיכון מזניקה את מחירי הדלק ויוצרת מחסור בתחנות, אוסטרליה מתפצלת בתגובתה למשבר.

כאשר חלק מהמדינות בחרו בצעד דרמטי של ביטול מלא של דמי הנסיעה בתחבורה הציבורית כדי להקל על יוקר המחיה ולעודד חיסכון בדלק, אחרות מסרבות להצטרף ליוזמה וטוענות כי יש לשמור משאבים למאבק כלכלי שעלול להיות ארוך וממושך.

מדינת ויקטוריה מובילה את המהלך עם הכרזה על חודש אפריל כחודש נסיעות חינם, במהלכו השערים ברכבות, בחשמליות ובאוטובוסים יישארו פתוחים לרווחה ללא צורך בתיקוף כרטיסים. בטסמניה ההטבה רחבה אף יותר ותימשך שלושה חודשים (עד סוף יוני), צעד שצפוי לחסוך לנוסעים הקבועים עשרות דולרים בכל שבוע.

גם בטריטוריה הצפונית הנסיעה באוטובוסים ניתנת בחינם באזורים מרכזיים, כחלק ממאמץ כולל להפחתת עומסים ועלויות. מנגד, מדינות אחרות הבהירו כי לא ינהיגו נסיעות חינם.

שר התחבורה של ניו סאות' ויילס הסביר כי הממשלה מעדיפה לשמור על גמישות תקציבית למשבר שיימשך זמן רב, בעוד שבקווינסלנד ובמערב אוסטרליה טוענים כי מחירי הנסיעה ממילא נמצאים בשפל היסטורי – החל מ-50 סנט בלבד בבריסביין ועד לתעריפים נמוכים במיוחד בפרת'.

ראש הממשלה, אנתוני אלבניזי, הדגיש כי מלאי הדלק במדינה יציב נכון לעכשיו, אך קרא לציבור לנהוג בשיקול דעת ולהימנע מאגירה מיותרת. אלבניזי ציין בחיוב את העובדה שהמשבר כבר מוביל לשינוי בהרגלי הצריכה, עם עלייה משמעותית בשימוש בתחבורה ציבורית ובמעבר לעבודה מהבית, בזמן שמנהיגי המדינות מתכנסים לדיוני חירום לתיאום התגובה הלאומית למצב.