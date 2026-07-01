הרב איסייב עם חברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה | ארכיון ( צילום: הקהילה היהודית באקו )

על רקע החלטת ממשלת ישראל להכיר ברצח העם הארמני, שיגר הרב זמיר איסייב, רב הקהילה הספרדית בבאקו ויו"ר הקהילה היהודית באזרבייג'ן, מכתב דחוף לחברי סיעות ש"ס ויהדות התורה בכנסת.

במכתבו קורא הרב להביא בחשבון את השלכות המהלך על הקהילה היהודית באזרבייג'ן ועל היחסים בין ישראל לאחת מבעלות בריתה הקרובות ביותר. ההחלטה הישראלית מעוררת רגישות רבה באזרבייג'ן, שמתנגדת בתוקף להכרה ברצח העם הארמני. משרד החוץ האזרי כבר הביע "דאגה עמוקה" מהמהלך וכינה אותו "עיוות של עובדות היסטוריות". על רקע זה ביקש הרב כי קולם של יהודי המדינה יישמע בטרם יתקיים הדיון בנושא בכנסת.

האירוע באזרבייג'ן ( צילום: הקהילה היהודית באקו )

"להכיר טובה ולהשיב טובה"

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בפתח מכתבו שיבח הרב איסייב את פעילותן של המפלגות החרדיות למען עולם התורה ומסורת ישראל. בהמשך הדגיש את חובתה של ההנהגה הציבורית לפעול מתוך מידת הכרת הטוב. "עם ישראל מצווה לזכור חסד, להכיר טובה ולהשיב טובה למי שעמד לצדו", כתב הרב במכתבו.

הרב הזכיר כי יהודי אזרבייג'ן חיים במשך דורות במדינה בביטחון ובחופש דת מלא, וציין את שיתוף הפעולה ההדוק בין באקו לירושלים בתחומי הביטחון, האנרגיה והיחסים האזוריים. "אזרבייג'ן היא מידידותיה הקרובות והנאמנות ביותר של מדינת ישראל", הדגיש, והוסיף כי המדינה מהווה דוגמה למדינה מוסלמית שבחרה לאורך השנים בדרך של ידידות וכבוד כלפי העם היהודי.

"ראוי לתת אל הלב את קולנו"

בהמשך מכתבו הדגיש הרב איסייב כי עמדת יהודי אזרבייג'ן ורגישות העניין ביחסים בין המדינות ראויה להישמע לפני קבלת ההחלטה בכנסת. "חלילה לנו להתעלם מקולן של קהילות ישראל החיות בתפוצות", כתב. "ראוי לתת אל הלב גם את קולנו ואת ניסיוננו".

יצוין כי אזרבייג'ן הגיבה בחריפות להחלטה הישראלית וכינה אותה "החלטה פוליטית" חסרת בסיס משפטי או אקדמי. באקו טוענת כי המהלך אינו תורם לפיוס או להבנה הדדית, אלא מעמיק את השסעים הקיימים ומערער את המאמצים להשגת שלום ויציבות באזור.

בסיום מכתבו ביקש הרב איסייב מחברי הכנסת החרדים להביא את עמדת הקהילה בפני שר החוץ גדעון סער ובפני כלל מקבלי ההחלטות, כדי שכלל השיקולים יעמדו לנגד עיניהם בטרם יתקדם הדיון בכנסת.

העליה לקבר ( צילום: באדיבות מזכירות הקהילה היהודית באקו )

רקע: יחסים מיוחדים

היחסים בין ישראל לאזרבייג'ן נחשבים למיוחדים במיוחד. המדינה המוסלמית שומרת על קשרים ביטחוניים הדוקים עם ישראל, ומהווה ספק אנרגיה חשוב. הקהילה היהודית באזרבייג'ן נהנית מחופש דת מלא, והרב איסייב עצמו הצהיר בעבר כי "דווקא כאן יש אפס אנטישמיות".

ישראל מצטרפת כעת לשורה של 32 מדינות החברות באו"ם, בהן ארה"ב, גרמניה ורוסיה, שכבר הכירו רשמית ברצח העם הארמני. אולם בעוד שבירושלים רואים בכך תיקון מוסרי היסטורי, באזרבייג'ן חוששים מפגיעה ביחסים הבילטראליים ובמעמד הקהילה היהודית.

כעת נותר לראות האם פנייתו של הרב איסייב תשפיע על עמדת חברי הכנסת החרדים בנושא, ואם יובאו שיקולים נוספים.