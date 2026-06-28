שנתיים בדיוק לאחר אותו עימות טלוויזיוני גורלי שחרץ את עתידו הפוליטי והוביל לפרישתו מהמרוץ לנשיאות, נשיא ארצות הברית לשעבר, ג'ו ביידן, שובר שתיקה ארוכה ומייצר דרמה פוליטית. ביידן בן ה-83, אשר מאז עזיבתו את הבית הלבן אובחן כסובל מסרטן הערמונית שהתפשט לעצמותיו ועובר טיפולים מורכבים, התייצב בסוף השבוע על במת אירוע גיוס כספים של המפלגה הדמוקרטית במדינת מרילנד, ונשא נאום תוקפני, רווי השמצות ולעג כלפי הנשיא המכהן דונלד טראמפ.

בכינוס, שנערך על רקע נתוני פופולריות נמוכים במיוחד של ביידן הזוכים לתמיכה של 30% בלבד מהציבור האמריקני, בחר הנשיא לשעבר לנטוש את הקו הממלכתי והמדוד שאימץ עד כה, ולתקוף חזיתית את מה שהוא מכנה "מיזמי הראווה והאגו" של יריבו המושבע.

העיתוי של המתקפה הבוטה אינו מקרי, והוא מגיע בצל מבוכה ציבורית ממשית שנרשמה לממשל טראמפ בבירה וושינגטון. בימים אלו מציינת ארצות הברית את חגיגות ה-250 לשנות עצמאותה, וטראמפ חנך ברעש גדול את "יריד המדינות האמריקני הגדול" בשדרת ה"מול" המפורסמת, שנועד להציג את המסורת של כלל המדינות והטריטוריות.

אלא שלפי הדיווחים והתמונות המגיעות מוושינגטון, היריד חווה פתיחה צורמת במיוחד עם נוכחות דלילה של מבקרים, ביתנים ריקים וגלגל ענק העומד שומם ברובו. הביקורת הציבורית מתמקדת בכך שטראמפ הפך את האירוע הלאומי לעניין פוליטי ואישי, במיוחד לאחר ששורת אמנים ביטלו את השתתפותם מחשש לזיהוי עמו, מה שהוביל את הנשיא להפוך את טקס הפתיחה הרשמי לעוד עצרת בחירות שבה הצהיר כי "היינו מדינה מתה, אבל עכשיו אנחנו המדינה הכי לוהטת בעולם". המצב החמיר כאשר מספר מדינות, בעיקר כאלו המונהגות על ידי מושלים דמוקרטים, סירבו לשלוח משלחות רשמיות לאירוע עקב העלויות והפוליטיזציה, מה שהותיר את המיצגים שלהן עלובים למדי ומצומצמים לכדי לוח תמונות או שתי כורסאות בודדות, מראה שזכה ללעג נרחב ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת בארה"ב.

ביידן ניצל את הפארסה הציבורית הזו, כמו גם את הכישלון ההנדסי בשיפוץ בריכת ההשתקפות המפורסמת בבירה – פרויקט שבוצע ללא מכרז על ידי חברה בבעלות תורם של טראמפ, ומיד לאחר מכן נצבע בירוק עקב מכת אצות והחל להתקלף – כדי להטיח האשמות קשות בנשיא המכהן. "תראו, זה לא רק העיוות המכוון שלו וההרס של נאט"ו, והבחירה שלו בפוטין כבעל ברית על פני בעלות הברית של אמריקה", קרא ביידן לעבר הקהל המשועשע במרילנד, "זה לא רק מיזמי הראווה והאגו שלו, להרוס את האגף המזרחי של הבית הלבן כדי לפנות מקום לאולם הנשפים שלו. לשים את השם שלו על מרכז קנדי. לבנות שער ניצחון לכבוד עצמו. ולשכור את איש הבריכות שלו כדי לתקן את בריכת ההשתקפות. וואו! איזה לוזר!".

בהמשך נאומו, החריף ביידן את הטון ועבר להאשים את ממשל טראמפ בשחיתות ממסדית חסרת תקדים בהיסטוריה האמריקנית, כשהוא מתייחס גם לדיווחים לפיהם טראמפ הרוויח מיליארדי דולרים מאז שובו לבית הלבן, וכן לכוונות המיוחסות לממשל להעניק פיצויים מכספי המיסים למתפרעי ה-6 בינואר שהסתערו בעבר על גבעת הקפיטול. "בריכת ההשתקפות משקפת משהו אפילו גרוע יותר מהנרקיסיזם וחוסר המקצועיות שבבסיס הממשל הזה", הטיח הנשיא לשעבר בכעס, "זו השחיתות. שחיתות חצופה, בוטה, בוטה. שחיתות בקנה מידה שלא נראה כמותו בהיסטוריה האמריקנית באף ממשל. אין לו בושה ובכנות, זה מביך עבור המדינה". ביידן הוסיף בזעם כי למתפרעי הקפיטול לא מגיע כל פיצוי, אלא "מגיע להם לשבת בכלא לזמן ארוך מאוד".

בזירה הדמוקרטית הרחבה, חזרתו של ביידן לקדמת הבמה וההתקפות החריפות הללו מתקבלות ברגשות מעורבים, כאשר רבים במפלגה עדיין חשים תסכול מניהול מערכת הבחירות הקודמת וסבורים כי הגיעה העת להעביר את הלפיד לדור הבא. במקביל, מאמצי עיצוב המורשת של משפחת ביידן מייצרים מתחים פנימיים; הגברת הראשונה לשעבר, ד"ר ג'יל ביידן, יצאה למסע יחסי ציבור לקידום ספר זיכרונות חדש, צעד שגרר ביקורת מצד יועצים לשעבר שטענו כי אין צורך לפתוח מחדש את פצעי ההפסד הכואב. גם הבן, האנטר ביידן, שומר על פרופיל ציבורי גבוה ומעורר סערה כשהוא מתייחס בראיונות להחלטה השנויה במחלוקת של אביו להעניק לו חנינה נשיאותית, כשהוא מצהיר כי האב "בחר בי על פני המורשת שלו". למרות המחלה הקשה והספקות במפלגתו, ביידן עצמו מבהיר כי הוא מסרב לפרוש לחלוטין מהחיים הציבוריים, ובסיום נאומו קרא לתומכיו להמשיך במאבק הפוליטי וזעק: "לכל מי שאוהב את המדינה שלנו, המסר שלי הלילה הוא פשוט וישיר: קומו, למען השם. קומו עכשיו והמשיכו להילחם!".