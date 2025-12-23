סג'יד אכרם ובנו נאוויד, המחבלים שביצעו את פיגוע הירי הקטלני בפסטיבל "חנוכה בים" בחוף בונדי שבסידני, תיכננו את המתקפה במשך חודשים ארוכים - כך על פי מסמכים שנחשפו מהחקירה שעורכת המשטרה באוסטרליה. הם צילמו עצמם מתאמנים בירי, הקליטו סרטון נאמנות לדאעש, והשאירו אחריהם טקסט אידיאולוגי המתאר את מטרותיהם ואת שנאתם לישראלים וליהודים בכלל. במסמכי החקירה נחשפים גם שלבים מוקדמים של סיור מקדים ובחירת המקום, לצד פירוט ההיערכות הלוגיסטית המדוקדקת.

התחקיר: מהאימונים בשטח ועד ליל הדמים

על פי מסמכים שהותרו לפרסום לאחר שהוסר צו איסור פרסום, השניים תועדו כבר בחודש אוקטובר באימוני ירי באזור כפרי בניו סאות' ויילס, כשהם מחזיקים ברובים ארוכי קנה ונעים בתנועות טקטיות. סרטון נוסף, שצולם על רקע דגל ארגון דאעש, מציג את האב והבן יושבים חמושים ומקריאים טקסטים דתיים ופוליטיים, בהם הם מצהירים על תמיכתם באידיאולוגיה ג'יהאדיסטית ועל כוונתם לפגוע ב"ציונים".

יומיים בלבד לפני הפיגוע, תיעוד ממצלמות האבטחה מראה את השניים מגיעים לחוף בונדי, מתוך רכבם, כשהם מבצעים "סיור מקדים" בגשר הולכי הרגל שמעל ארצ'ר פארק - המקום שממנו ירו דקות ארוכות לתוך קהל מאות החוגגים. שעות לפני ההתקפה, הם יצאו מדירתם כשהם נושאים תחת שמיכות את כלי הנשק, מטענים מאולתרים ודגלי דאעש.

עם הגעתם לאזור האירוע, סמוך לשעה 18:50 בערב, השליכו ארבעה מטענים מאולתרים - שלושה צינורות נפץ ומטען "כדור טניס" שהיה ממולא באבק שריפה וכדורי פלדה - לעבר הקהל. אף מטען לא התפוצץ, אך מיד לאחר מכן פתחו בירי ממושך לעבר משתתפי הפסטיבל. חמישה‑עשר בני אדם נרצחו, בהם ילדה בת עשר, ניצול שואה, וכמה משתתפים שניסו להשתלט על היורים. עשרות נוספים נפצעו.

כוחות משטרה שהגיעו לזירה חיסלו את האב סג'יד במקום. הבן נאוויד נפצע מירי בבטנו ונעצר. לאחר טיפול רפואי הועבר לבית חולים כלואים המיועד למעורבים בפשעי טרור.

כתבי אישום חמורים ושורת רפורמות פוליטיות

נאוויד אכרם הואשם ב־59 סעיפים, בהם 15 סעיפי רצח, 40 ניסיונות רצח, ביצוע פעולת טרור, עבירות נשק והצגת סמלי טרור פומבית. התביעה צפויה לבקש מאסרי עולם מצטברים. במקביל נחשף כי השניים שהו בחודש נובמבר בפיליפינים, שם נבדקת אפשרות כי קיימו קשרים עם גורמי קצה קיצוניים באזור אסיה.

המחדל שבא לידי ביטוי בגישה הנשקית החוקית של האב, לצד העובדה שהבן נבדק בעבר כחשוד באינדוקטרינציה אך שוחרר ממעקב, יצרו סערה פוליטית באוסטרליה. ראש ממשלת ניו סאות' ויילס, כריס מינס, הודיע על חקיקה חדשה שתקבע את מגבלת אחזקת הנשק על ארבעה רובים בלבד לבעל רישיון, תאסור סוגי כלי ירייה מסוימים, ותחזק את יכולת המשטרה לשלול רישיון נשק במהירות. בנוסף, תוחמר האכיפה נגד הצגת סמלי טרור והסתה קיצונית.

גם במישור הפדרלי הכריז ראש הממשלה אנתוני אלבניז על פתיחת רפורמת עומק במדיניות הנשק הלאומית מאז "רצח פורט ארתור" בשנות ה־90, ועל צעדים חדשים נגד תעמולת שנאה ברשתות החברתיות. בינתיים, פרחים, נרות ומכתבים ממאות מבקרים מועברים מהאנדרטה המאולתרת בחוף למוזיאון היהודי בסידני - עדות כואבת לאסון שרק האיץ את הדרישה לשינוי.