הדיבייט המלוכלך על נשיאות ברזיל ( צילום: מסך )

שבוע לפני ההכרעה בקלפי, נשיא ברזיל לואיז אינסיו לולה דה סילבה והסנאטור פלביו בולסונרו התייצבו לעימות טלוויזיוני ראשון לקראת הסיבוב השני בבחירות לנשיאות, והפכו אותו לקרב מילולי רווי עקיצות אישיות, האשמות בשחיתות והתנגחויות על הפשיעה, הכלכלה והיחסים עם ארצות הברית.

העימות, ששודר ביום ראשון ברשת הטלוויזיה בנד, סיפק רגעים חריגים במיוחד, כאשר חילופי הדברים בין שני המועמדים גלשו במהירות מהוויכוח הפוליטי לעימות אישי. בשלב מסוים הזמין בולסונרו את לולה להתקרב אליו כדי לשוחח, אך הנשיא דחה את ההצעה והגיב בעקיצה לעבר משפחת יריבו. ״אני לא רוצה להיות קרוב אליך. משפחת בולסונרו, אני רוצה לשמור ממנה מרחק. אני רוצה לשמור מרחק מאנשי מיליציות״, אמר לולה, בהתייחסו לטענות על קשרים בין גורמים בסביבת משפחת בולסונרו לבין ארגוני פשיעה. בולסונרו לא נשאר חייב והשיב בעקיצה שהפכה לאחד הרגעים הבולטים בעימות: ״אני בלי הארנק כאן, תירגע. כשאני חושב על זה, אולי באמת עדיף להישאר רחוק, כי הארנק שלי עלול להיגנב״. דבריו כוונו להאשמות השחיתות שהטיח בלולה ובמפלגת הפועלים שלו.

הדיבייט המלוכלך על נשיאות ברזיל ( צילום: מסך )

אלא שהעקיצות היו רק חלק מהעימות. שני המועמדים הקדישו חלק ניכר מהדיון להאשמות הדדיות בשחיתות, כאשר כל אחד מהם ניסה להציג את יריבו כמי שאינו ראוי להנהיג את המדינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית.

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לולה תקף את משפחת בולסונרו והעלה שאלות בנוגע לקשריו של פלביו עם איש העסקים והבנקאי לשעבר דניאל וורקארו. ברקע עומדות טענות בדבר גיוס כספים בהיקף של 134 מיליון ריאל ברזילאי לצורך מימון סרט על חייו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו. לולה דרש מיריבו הסברים על הפרשה.

בולסונרו, מצדו, תקף את שלטונו של לולה ואת מפלגת הפועלים, והעלה טענות בנוגע לבנו של הנשיא, המכונה לוליניה. הוא האשים את המחנה היריב בשחיתות והציג את הבחירות כהזדמנות להחליף את השלטון ולהיאבק בשחיתות.

במהלך העימות התייחסו השניים גם למצב הכלכלי ולביטחון האישי. בולסונרו טען כי החלפתו של לולה תסייע לשיפור הכלכלה ולמאבק בפשיעה, ואילו הנשיא המכהן הגן על הישגי ממשלתו ועל תוכניות הסיוע החברתי. הדיון התקיים על רקע החשש מיוקר המחיה, מחובות משקי הבית ומהתחזקות ארגוני הפשיעה במדינה.

הדיבייט המלוכלך על נשיאות ברזיל ( צילום: מסך )

גם יחסי החוץ הפכו לחלק מהקרב. לולה הציג את יריבו כמי שמזוהה עם האינטרסים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעוד ניצחונו של בולסונרו עשוי לחזק את השפעתה של וושינגטון באזור. מנגד, ניצחון של לולה צפוי להמשיך את מדיניותו לשמירת מרחק יחסי מארצות הברית ולהעמקת הקשרים עם סין.

העימות נמשך כשעתיים, אך לפי סוכנות הידיעות אי־פי, הוא התאפיין בעיקר בחילופי עקיצות ובהאשמות אישיות, ופחות בדיון מפורט בתוכניותיהם לעתיד. זאת דווקא בשלב שבו המועמדים מבקשים לשכנע את אחרוני המתלבטים לקראת ההכרעה.

המרוץ לנשיאות נותר צמוד. בסיבוב הראשון, שנערך ב־4 באוקטובר, זכה פלביו בולסונרו בכ־47 אחוזים מהקולות, לעומת כ־45 אחוזים ללולה. סקר של מכון דאטהפוליה שפורסם ב־13 באוקטובר העניק לבולסונרו 49 אחוזים מהקולות וללולה 45 אחוזים, תוצאה הנמצאת על גבול טווח הטעות של הסקר.

בולסונרו, בן 45, הוא בנו של הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו, המרצה עונש מאסר של 27 שנים בעקבות הרשעתו בפרשה הקשורה לניסיון הפיכה. לולה, בן 80, מבקש לזכות בכהונה נשיאותית רביעית שאינה רצופה. הבחירות, שייערכו ב־25 באוקטובר, צפויות להכריע לא רק את עתידה הכלכלי והפוליטי של ברזיל, אלא גם את כיוון מדיניות החוץ שלה ואת מאזן הכוחות באמריקה הלטינית.

עימות נוסף בין השניים צפוי להתקיים ביום שישי ברשת הטלוויזיה גלובו, שלושה ימים בלבד לפני ההצבעה המכרעת.