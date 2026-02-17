כיכר השבת
דדליין דרקוני: זוהרן ממדאני מגרש חברת רחפנים שעובדת עם צה״ל 

החלטה מפתיעה של עיריית ניו יורק מעמידה חברה טכנולוגית המשתפת פעולה עם צה"ל בפני מציאות חדשה ומטלטלת | מה קורה כשחילופי שלטון בנמל ההיסטורי של ברוקלין הופכים למאבק סוער על אידיאולוגיה, וקשרים בינלאומיים? (חדשות בעולם)

ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני (צילום: שאטרסטוק )

שישה שבועות בלבד לאחר כניסתו של ראש העיר הפרו-פלסטיני, זוהראן ממדאני לתפקיד, החליטה הנהלת ה"ברוקלין נייבי יארד" להפסיק את ההתקשרות עם חברת הרחפנים Easy Aerial. החברה, שמייצרת רחפנים המשמשים את לניטור גבול רצועת עזה, קיבלה הוראה לפנות את משרדיה בתוך 60 יום בלבד – דד-ליין שלטענתה הוא "בלתי אפשרי" ומונע ממניעים פוליטיים.

ההחלטה, שהתקבלה על ידי מועצה שחבריה ממונים על ידי ראש העיר, מסמנת קו חדש ונוקשה בבית העירייה. חבר המועצה לינקולן רסטלר בירך על המהלך ואמר כי "נכס ציבורי זה לא צריך להשכיר שטח לחברות המייצרות רחפנים שהופכים לכלי נשק במלחמה". מנגד, חבר האספה קלמן ייגר תקף את ההחלטה בחריפות וכינה אותה "מטופשת", בטענה שהיא מגרשת מקומות עבודה איכותיים מניו יורק רק בשל "שנאת יהודים".

המהלך מפתיע במיוחד לאור העובדה שראש העיר הקודם, אריק אדמס, היה תומך נלהב של החברה ואף שקל בעבר להשתמש ב"מיני-צבא" של רחפניה כדי להילחם בפשיעה ברחובות ניו יורק.

מעבר לשירותיה עבור צה"ל, חברת Easy Aerial מחזיקה בחוזים עם חיל האוויר האמריקאי וסוכנויות פדרליות, ורחפניה שימשו בעבר לאבטחת אירועי ענק כמו הסופרבול ולניטור פעילות בגבול מקסיקו. כעת, החברה מוצאת את עצמה במרכזו של מאבק פוליטי סוער המאיים על המשך פעילותה במתחם התעשייה ההיסטורי.

