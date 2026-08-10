12,750 אירו וכדור בפרצוף: בית הספר למשרתי המיליארדרים ( צילום: מסך )

סרטון יוצא דופן מהולנד מציג את אחד מתרגילי האימון המפתיעים בעולם השירות היוקרתי: תלמידים בבית הספר הבינלאומי לבאטלרים (משרת אישי בכיר) מתבקשים לנוע עם מגשים מלאים בכוסות, בזמן שמדריכים מפריעים להם, חוסמים את דרכם ומשליכים לעברם כדורים.

המשימה פשוטה לכאורה, אך דורשת ריכוז, יציבות ותגובה מהירה: לעבור את המסלול מבלי להפיל את הכוסות. האימון מתקיים באקדמיה הבינלאומית לבאטלרים, מוסד מקצועי בהולנד המכשיר באטלרים ואנשי מקצוע לעבודה עבור לקוחות פרטיים, משפחות אמידות, בתי יוקרה, יאכטות ומוסדות אירוח ברמה גבוהה. באקדמיה מכנים את התרגיל "הגנת המגש", והוא נועד לדמות מצבים שבהם איש השירות נדרש לעבוד בסביבה עמוסה וצפופה. בתיעוד שפורסם מהאימון נראים התלמידים מחזיקים את המגש ומנסים להתקדם בזמן שהמדריכים מייצרים להם הפרעות מכוונות. הכדורים וההתנגשויות נועדו להקשות על התנועה ולבחון את היכולת של התלמידים לשמור על המגש יציב גם כאשר סביבם מתרחש כאוס.

12,750 אירו וכדור בפרצוף: בית הספר למשרתי המיליארדרים - צילום: רשתות חברתיות 12,750 אירו וכדור בפרצוף: בית הספר למשרתי המיליארדרים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:51

לדברי האקדמיה, מדובר בחלק מההכשרה המעשית שנועדה להכין את התלמידים למצבים אמיתיים באירועים גדולים. באירועים מסוג זה, באטלר עשוי להידרש לעבור בין אורחים רבים, להגיש משקאות ולנוע במהירות בתוך חללים צפופים, כאשר כל טעות עלולה להסתיים בכוס שבורה או במשקה שנשפך.

האימון הוא רק חלק מתוכנית רחבה בהרבה. תוכנית הלימודים של האקדמיה כוללת שירות בארוחות, עריכת שולחן, הגשת משקאות, טיפול בבגדים ובמזוודות, ניהול צוותים, ארגון אירועים, פרוטוקול ונימוסים, בטיחות וכן מיומנויות נוספות הנדרשות מאנשי שירות העובדים במשקי בית פרטיים.

המקצוע עצמו השתנה בשנים האחרונות. בעוד שהדימוי המסורתי של באטלר קשור בעיקר לארמון או לאחוזה בריטית, כיום מדובר לעיתים באיש מקצוע שמספק מגוון רחב של שירותים למשקי בית בעלי הון. חלק מהבאטלרים עובדים עבור משפחות המחזיקות במספר נכסים, יאכטות ובתי נופש ברחבי העולם.

גם ההכשרה באקדמיה אינה קצרה או זולה. לפי כתבה שפורסמה ב־The Observer, תלמידים שילמו 12,750 אירו עבור קורס בן שמונה שבועות. באותה כתבה תוארו תלמידים שהגיעו מ־15 מדינות שונות, כאשר טווח הגילים שלהם נע מסוף שנות העשרה ועד שנות ה־60.

12,750 אירו וכדור בפרצוף: בית הספר למשרתי המיליארדרים - צילום: רשתות חברתיות 12,750 אירו וכדור בפרצוף: בית הספר למשרתי המיליארדרים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:41

באקדמיה מלמדים את התלמידים לא רק כיצד להגיש אוכל ומשקאות, אלא גם כיצד לנהל משק בית, לעבוד עם צוותים ולהתמודד עם דרישות אישיות ומקצועיות של מעסיקים. בעולם השירות הפרטי, דיסקרטיות, אמינות ויכולת להתמודד עם מצבים בלתי צפויים נחשבות לחלק מרכזי מהמקצוע.

האקדמיה פרסמה גם גרסאות נוספות של התרגיל תחת השמות "הגנת המגש 101" ו"הגנת המגש 102", כחלק מהאימונים המעשיים שלה.