טיל ב-60 מעלות: נהג חזר לרכב וגילה שניצל מפיצוץ 

התרסיס ניפץ שמשה ( צילום: מסך )

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראית מכונית שבה מכל תרסיס התפוצץ לאחר שנחשף לחום, ועוצמת הפיצוץ גרמה לשמשה הקדמית להישבר.

על פי הדיווחים שפורסמו המכל היה בתוך הרכב במהלך מזג אוויר חם. בתוך זמן קצר, החום בתא הנוסעים עלה לרמות קיצוניות, והמכל התפוצץ. הסיבה לכך נעוצה לא רק בטמפרטורה בחוץ, אלא באפקט החממה שנוצר בתוך מכונית סגורה. ביום חם, הטמפרטורה בתוך רכב החונה בשמש יכולה לטפס במהירות לעשרות מעלות מעבר לטמפרטורה שבחוץ.

התרסיס ניפץ את השימשה - צילום: רשתות חברתיות התרסיס ניפץ את השימשה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

מחקרים וניסויים הראו כי בתוך רכב סגור הטמפרטורה יכולה להגיע בתוך זמן לא רב ל־50, 60 ואף יותר מעלות צלזיוס, בהתאם לטמפרטורה החיצונית, לקרינת השמש ולמשך הזמן שבו הרכב עומד בשמש.

המשמעות היא שגם אם בחוץ נמדדות למשל 35 מעלות, בתוך תא הנוסעים הטמפרטורה עלולה להיות גבוהה בהרבה. לוח המחוונים, המושבים ומשטחים אחרים סופגים את קרינת השמש ומעבירים את החום לחלל הסגור, בעוד שהאוויר החם אינו מתפזר כפי שהיה קורה בחלל פתוח.

מכלי תרסיס ודאודורנט, מכלי צבע וחומרים נוספים מאוחסנים בתוך מכלים אטומים שבהם קיים לחץ פנימי. כאשר המכל מתחמם, הלחץ שבתוכו עלול לעלות. אם הטמפרטורה מגיעה לרמה שהמכל אינו יכול לעמוד בה, עלול להתרחש כשל במכל והשתחררות מהירה של הלחץ.

נהג שכח מטען בתוך בתוך הרכב - צילום: רשתות חברתיות נהג שכח מטען בתוך בתוך הרכב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11

מעבר לנזק לרכב, הסכנה המרכזית היא לבני אדם. אדם שנמצא בתוך הרכב בזמן אירוע כזה עלול להיפגע מרסיסי זכוכית, מחלקי המכל או מהחומר שנמצא בתוכו. גם אם איש אינו נמצא ברכב, התוצאה עלולה להיות נזק משמעותי לתא הנוסעים ולחלונות.

הסכנה אינה מוגבלת דווקא למכל אחד מסוים. מוצר שנראה שגרתי לחלוטין בחדר ממוזג יכול להתנהג אחרת לחלוטין כאשר הוא נשאר במשך זמן ממושך בתוך תא נוסעים שהתחמם לטמפרטורות קיצוניות.