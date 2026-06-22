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ביקורת קטלנית 

מוגש כשירות לציבור: מצנח ב-20 דולר מהרשת התפרק באוויר

האם הייתם מפקידים את חייכם בידי חבילה שהגיעה בדואר במחיר של ארוחת צהריים? | סרטון ויראלי חושף את האמת המבעיתה מאחורי הציוד הזול שנמכר ברשת, והתוצאות הן לא פחות משיעור לחיים (חדשות בעולם)

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צנחן בזול (צילום: מסך )

הכול התחיל כניסוי נועז של כוכב טיקטוק שהחליט לבדוק את הגבולות של אחת מענקיות הקמעונאות. תחת הכותרת "בודקים מצנח זול", הוא תיעד את עצמו צונח מגובה רב כשהוא מצויד במצנח שעלה 20 דולר בלבד.

מה שקרה ברגע פתיחת המצנח הותיר 6.2 מיליון צופים המומים: המצנח, שבקושי הספיק להיפתח, פשוט התפרק באוויר. הסרטון, שצולם בדנבר, קולורדו, הפך תוך שעות לאחד הנושאים המדוברים ביותר ברשת, כשהוא מעורר ויכוח סוער על האחריות של פלטפורמות המכירה ועל הסכנה שבחיפוש אחר "מציאות".

בדיקת מצנחים
בדיקת מצנחים | צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרות שהסרטון נראה כמעשה של טירוף מוחלט, מתברר שיש מאחוריו מטרה עמוקה יותר. הצונחים המקצועיים בסרטונים אלו מבצעים את הניסויים כשהם לובשים מצנח אמיתי ותקני כגיבוי על גבם, בזמן שהם בוחנים את ה"חיקויים" הזולים.

מדובר במוצרים שנמכרים תחת שמות אנונימיים במחירים שבין 20 ל-49 דולר, ומתבררים כלא פחות ממלכודות מוות. התיעוד חושף כיצד ציוד שאמור להציל חיים הופך לפיסת בד חסרת ערך ברגע האמת.

בעוד שרוב הגולשים מתמקדים בטירוף של הצונח, המסקנה המפתיעה והחשובה ביותר היא שדווקא בעידן שבו הכול נגיש וזול, האלגוריתם לא מבדיל בין "צעצוע" לבין "ציוד מציל חיים".

הסכנה היא לא רק המצנח עצמו, אלא האשליה שהוא יוצר אצל הקונה התמים, מי שמנסה לחסוך כמה דולרים על בטיחות, לא קונה מוצר, הוא קונה את כרטיס לאסון הבא שלו.

הבהרה: הכתבה אינה טוענת כי אמזון ייצרה או אישרה את המצנח המדובר, אלא מביאה את הסרטון הוויראלי כחלק מהדיון הרחב על רכישת ציוד בטיחות זול ממקורות מקוונים ועל החשיבות בבדיקת איכות ותקינה.

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שום טירוף והוא לא סיכן את חייו לרגע, הוא בסה"כ מחזיק את המצנח בידיים ופותח אותו, לא זה המצנח שלו, שהוא עצמו לובש וקשור אליו, ואפילו לא כראשי ורזרבי.
משה

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