מוגש כשירות לציבור: מצנח ב-20 דולר מהרשת התפרק באוויר

צנחן בזול ( צילום: מסך )

הכול התחיל כניסוי נועז של כוכב טיקטוק שהחליט לבדוק את הגבולות של אחת מענקיות הקמעונאות. תחת הכותרת "בודקים מצנח זול", הוא תיעד את עצמו צונח מגובה רב כשהוא מצויד במצנח שעלה 20 דולר בלבד.

מה שקרה ברגע פתיחת המצנח הותיר 6.2 מיליון צופים המומים: המצנח, שבקושי הספיק להיפתח, פשוט התפרק באוויר. הסרטון, שצולם בדנבר, קולורדו, הפך תוך שעות לאחד הנושאים המדוברים ביותר ברשת, כשהוא מעורר ויכוח סוער על האחריות של פלטפורמות המכירה ועל הסכנה שבחיפוש אחר "מציאות".

בדיקת מצנחים - צילום: רשתות חברתיות בדיקת מצנחים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:35