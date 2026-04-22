המודיעין הצבאי מזהיר: מתקפות הסייבר של סין נגד המערב - מחריפות

דו"ח חדש מצביע על עלייה בהיקף הריגול הסיני נגד תעשיות ביטחוניות וטכנולוגיות, לצד קריאה לאירופה לקחת אחריות ביטחונית עצמאית בעידן של חוסר יציבות גלובלית (בעולם)

המודיעין הצבאי של הולנד (MIVD) פרסם השבוע את הדו"ח השנתי לשנת 2025, ובו אזהרה חריפה מפני התגברות משמעותית של פעילות הסייבר הסינית נגד מדינות המערב, ובעיקר נגד ממשלות ותעשיות ביטחוניות מתקדמות.

לפי הדו"ח, קמפייני הריגול של סין הפכו בשנים האחרונות לנרחבים ומתוחכמים יותר, תוך שילוב מגוון שיטות פעולה - החל מפריצות סייבר מתקדמות, דרך גיוס גורמים פנימיים, ועד עקיפת מגבלות ייצוא ורכישות אסטרטגיות. בין היעדים המרכזיים: תעשיות השבבים, התעופה והתחום הימי בהולנד.

אחת הדוגמאות הבולטות היא חברת ASML, מהחברות המובילות בעולם לייצור ציוד לתעשיית השבבים, אשר הוגדרה בעבר כיעד מרכזי לריגול סיני. שר ההגנה ההולנדי ציין כי מאמצי הריגול סביב החברה "מתגברים באופן עקבי".

הדו"ח גם מתייחס לאירוע משמעותי משנת 2023, שבו קבוצת האקרים המזוהה עם ממשלת הצליחה לחדור למערכות משרד ההגנה ההולנדי. לפי הערכות, אותה קבוצה פגעה עד כה בלמעלה מ-20 אלף יעדים ברחבי העולם.

בנוסף, נרשמה פעילות של קבוצת התקיפה "Salt Typhoon", אשר כיוונה תשתיות תקשורת, כולל נתבים של ספקיות אינטרנט קטנות וחברות אחסון בהולנד - חלק מקמפיין גלובלי רחב יותר שזוהה גם על ידי גורמי מודיעין אמריקאיים.

ראש ה-MIVD, פיטר ריסינק, הדגיש כי השינויים בזירה הבינלאומית מחייבים את אירופה להיערכות חדשה: "הסדר העולמי המבוסס על כללים נמצא תחת לחץ. במרחב שבו הכללים מיטשטשים והכוח הופך לגורם מרכזי - האיומים מתגברים".

הדו"ח מצביע גם על הקשר הגיאופוליטי הרחב יותר, כולל תמיכתה של סין ברוסיה במלחמה באוקראינה, וכן מתיחויות בזירות נוספות כמו המזרח התיכון ואמריקה הלטינית - כולן גורמים המעצימים את חוסר היציבות ומגדילים את הסיכונים הביטחוניים לאירופה.

במקביל, ראש שירות המודיעין האזרחי ההולנדי (AIVD), אריק אקרבום, הזהיר כי סין מהווה "האיום המרכזי על הביטחון הכלכלי של הולנד", וציין כי מתקיימים ניסיונות יומיומיים לגנוב חדשנות וטכנולוגיה הולנדית באמצעים דיגיטליים ואנושיים כאחד.

