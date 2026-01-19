פיצוץ אוכלוסין בסין, כבר לא מה שחשבנו, נתונים רשמיים חדשים חושפים מציאות מטלטלת: בשנת 2025 נרשמו בסין 7.92 מיליון לידות בלבד – המספר הנמוך ביותר מאז החלו המדידות ב-1949. זוהי ירידה דרמטית של כ-17% לעומת השנה שקדמה לה, מה שמסמן את השנה הרביעית ברציפות של התכווצות האוכלוסייה במעצמה.

במשך עשורים כפתה בייג'ינג את מדיניות "הילד האחד", אך כעת, עשור לאחר ביטולה, השלטונות עושים הכל כדי לשכנע את הציבור ולעודד ילודה. המאמצים כוללים מענקים כספיים של כ-3,600 יואן (כ-500 דולר) לילד, הקלות ברישום נישואין לצד שירותי שידוכים. כמו כן גני ילדים הוכנסו לרשימת הפטורים ממס כדי לעודד עוד אנשים להקים משפחות.

למרות התמריצים, נראה שהצעירים הסינים לא ממהרים. מומחים מעריכים כי שיעור הפריון בסין צנח לסביבות 0.98 עד 1.0 – הרבה מתחת לשיעור של 2.1 הדרוש לשמירה על אוכלוסייה יציבה. "הירידה בפריון היא בלתי נמנעת", מסביר יי פוקסיאן, מומחה לדמוגרפיה. "מדיניות הילד האחד האיצה את התהליך. יהיה קשה מאוד להחזיר את הגלגל לאחור".

הסיבות למשבר נעוצות עמוק ביוקר המחיה ובחברה התחרותית באופן קיצוני. משפחות רבות מצביעות על הלחץ הכלכלי הכבד וההאטה במשק כמחסומים עיקריים להרחבת המשפחה.

ההשלכות של התכווצות האוכלוסייה עלולות להיות הרסניות לכלכלה השנייה בגודלה בעולם. עם צמצום כוח האדם המשלם מיסים, בייג'ינג תתקשה לתמוך באוכלוסיית גמלאים הולכת וגדלה.

הפתרון המסתמן? אוטומציה. סין מהמרת על רובוטים שיחליפו את הידיים העובדות שאינן נולדות, והיא כבר כעת מובילה עולמית בתחום עם התקנה של כ-280,000 רובוטים תעשייתיים חדשים בכל שנה.

בעוד הודו כבר עקפה את סין והפכה למדינה המאוכלסת בעולם בשנת 2023, בייג'ינג נאלצת להתמודד עם המציאות החדשה: אומה שמתכווצת ומזדקנת, במירוץ נגד הזמן.