צייד המעמקים: סין מסלימה את המלחמה החשאית מול ארה"ב

בעוד העולם מתמקד במתרחש מעל פני המים, סין מנהלת בשקט מירוץ חימוש מתוחכם במעמקי האוקיינוסים. תחקיר מקיף של סוכנות הידיעות רויטרס חושף כי בייג'ין בונה בימים אלו רשת תת-ימית רחבת היקף, שנועדה להפוך את האוקיינוסים – מהשקט ועד לארקטי – לזירה שקופה עבור הצי הסיני, ומערכת לחימה עוינת עבור ארצות הברית ובעלות בריתה.

על פי הממצאים, בייג'ין מפעילה מאמץ אסטרטגי מתמשך שבמסגרתו הופעלו לאורך חמש השנים האחרונות לפחות 42 ספינות שמוגדרות רשמית כ'ספינות מחקר'. אך בעוד שהכיסוי הרשמי מדבר על מדע ובדיקות סביבתיות, בפועל הספינות הללו מציבות מאות חיישנים ומצופים, ומבצעות מיפוי באתימטרי מדויק של קרקעית הים.

מיפוי צבאי תחת כיסוי אזרחי

דוגמה בולטת לפעילות הסינית היא ספינת המחקר 'דונג פאנג הונג 3', שפעילותה בשנים 2024–2025 התמקדה בנתיבים קריטיים בין טייוואן לגואם – לב המעוז האמריקני באזור. בעוד האוניברסיטה המפעילה טענה כי מדובר ב'בדיקות בוץ', ניתוח טכני שפורסם לראשונה ברויטרס חשף מיפוי צבאי עמוק.

הממצאים מצביעים על דפוס פעולה ברור: שימוש בכיסוי אזרחי להשגת מודיעין צבאי טהור. במסגרת מה שסין מכנה 'פרויקט האוקיינוס השקוף', פרסה בייג'ין מערכי חיישנים שמזהים טמפרטורה, מליחות ותנודות תת-ימיות. רשתות אלו נפרשו מסביב להודו, לאורך נתיבים אסטרטגיים למצר מלאקה ואפילו בחוג הארקטי.

אזהרה אמריקאית חריפה

מנהל המודיעין הימי של חיל הים האמריקני הזהיר בקונגרס כי המידע שנאסף על ידי סין חיוני לייעול ביצועי סונאר, המאפשרים לבייג'ין לנטר צוללות מערביות ולפרוס את הצי הגרעיני שלה בבטחה. 'כל חיישן שמוצב בקרקעית הים הוא עיניים נוספות של סין במים', מציינים גורמי ביטחון.

מומחים בינלאומיים מדגישים כי היקף הפעילות מסגיר את הכוונה האמיתית: בניית יכולת ימית למלחמה עתידית. בייג'ין, מצידה, ממשיכה להרחיב את הרשת במקביל להשבתת מערכות מעקב מדי פעם, מה שמעלה חשש כי התמונה האמיתית גדולה ומאיימת עוד יותר ממה שגלוי לעין.