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לא בזבז רגע

30 דקות של טירוף: נהג מונית הציל את חייה של ילדה בת 3

נהג מונית בווהאן, סין, זכה לשבחים לאחר שהציל ילדה בת 3 שאיבדה הכרה | הוא עבר רמזורים אדומים ואף רץ איתה לבית החולים כשהפקק עצר את המונית

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

נהג המונית הסיני ואנג טאו זכה לשבחים רבים לאחר שסייע להציל את חייה של ילדה בת שלוש המכונה "יאניאן", שאיבדה את הכרתה בעקבות חום גבוה בעיר ווהאן שבמחוז חוביי.

לפי הדיווחים, משפחתה של הילדה הזעיקה בתחילה אמבולנס, אך נמסר לה כי זמן ההגעה יהיה לפחות 20 דקות בשל עומסי תנועה.

בני המשפחה לא בזבזו זמן ועצרו מונית ברחוב, בה נהג טאו. מששמע על מצבם נהג המונית דהר לכיוון בית החולים כשהוא עובר מספר רמזורים אדומים ואף נוסע לעיתים נגד כיוון התנועה. תוך כדי הנסיעה הוא אף יצר קשר עם משטרת התנועה וביקש סיוע בפינוי הדרך.

כאשר הפקק סמוך לבית החולים עצר את המונית לחלוטין, אמר הנהג לבני המשפחה: "תנו לי את הילדה, אני רץ מהר יותר מכם". הוא נשא את יאניאן בזרועותיו לעבר חדר המיון, ובדרך נעזר גם ברוכב אופניים חשמליים.

לפי הדיווחים, פחות מ-30 דקות חלפו בין הופעת התסמינים לבין הגעתה של יאניאן לטיפול רפואי. לאחר הטיפול הוכרזה הילדה כמי שיצאה מכלל סכנה.

המשפחה ניסתה להעניק לוואנג פרס כספי מספר פעמים, אך הוא סירב ואמר כי "לעזור לאדם בשעת משבר הוא דבר טבעי".

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