"נעשה כמו הפלסטינים": כך מתכוננים במדינת האי לעימות עם ארה"ב

נשיא קובה - במהלך התרגיל ( צילום: החשבון הרשמי של הנשיא )

בצעד חריג ומשמעותי, נשיא קובה מיגל דיאס-קאנל הוביל בסוף השבוע האחרון סדרת תמרונים צבאיים נרחבים והכריז על מעבר רשמי ל"מצב מלחמה", על רקע איומים מתגברים מצד ממשל טראמפ.

בהצהרה נפרדת הבהיר שגריר קובה בקולומביה, קרלוס פיידרה, לרשת אל־ג'זירה כי ארצות הברית עוסקת במה שכינה "פיראטיות בינלאומית" באזור הקריביים, בכך שהיא חוסמת מכליות נפט בדרכן לקובה. לדבריו, וושינגטון פועלת באופן פעיל למניעת אספקת דלק ומחמירה את ההגבלות בניסיון לכפות על הוואנה ויתורים פוליטיים. למרות הלחץ הגובר, פיידרה הדגיש שקובה לא תיכנע לדרישות האמריקניות, ואמר שהמדינה תתנגד "גם אם לא תגיע אפילו טיפת נפט אחת לאי". הוא גם ערך הקבלה סמלית ל"מאבק הפלסטיני על ריבונות". לדבריו, "כמו שהפלסטינים הגנו על ריבונותם, קובה תגן על ריבונותה".

צבא קובה בתרגיל התרעה מול ארה"ב ( צילום: החשבון הרשמי של נשיא קובה )

נשיא קובה דיאס-קאנל, שהופיע מוקדם יותר בטלוויזיה הממלכתית לצד בכירי הצבא, הצהיר כי "הדרך הטובה ביותר להימנע מכל תוקפנות היא לשמור על רמת מוכנות הגנתית גבוהה". הנשיא הוסיף כי "התוכנית האינטנסיבית והשיטתית שלנו בתחום מתחילה לשאת פרי", והדגיש: "ההיסטוריה הוכיחה שכאשר היינו מאוחדים תמיד השגנו ניצחון".

המתיחות בין המדינות החריפה מוקדם יותר החודש לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר כי קובה "מוכנה ליפול", ודרש מהוואנה להגיע לסיכום או לשלם מחיר דומה לזה של ונצואלה. כזכור, ניקולס מדורו, מנהיגה של בעלת בריתה הקרובה של קובה, נתפס על ידי כוחות אמריקאיים בפשיטה קטלנית שבוצעה ב-3 בינואר. במהלך אותו מבצע נהרגו 32 חיילים ושוטרים קובניים ששימשו כמאבטחי המשטר בונצואלה.

בתגובה להתפתחויות, מועצת ההגנה הלאומית של קובה התכנסה לאחרונה ואישרה תוכניות למעבר רשמי ל"מצב מלחמה". על פי הצהרת הממשלה, הצבא פועל תחת הקונספט האסטרטגי של "מלחמת העם כולו" – מונח המתייחס לגיוס המוני של אזרחים למאבק מזוין במקרה של פלישה.