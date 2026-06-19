"אתה מדבר על עזה אבל מפחד לומר חמאס": דנון תקף בחריפות באו"ם

עימות חריף התפתח אמש (חמישי) במועצת הביטחון של האו"ם, כאשר שגריר ישראל דני דנון תקף בחריפות את תת מזכ"ל האו"ם לעניינים הומניטריים, טום פלטשר, על כך שהתעלם מחמאס בדיון על המצב ההומניטרי ברצועת עזה.

במהלך הדיון הסוער, פנה השגריר דנון ישירות לפלטשר ואמר: "דיברת על המצב ההומניטרי בעזה, תקפת את ישראל ותיארת את המכשולים להכנסת הסיוע. אבל שוב נכשלת לציין את המכשול הגדול ביותר לשיפור המצב ההומניטרי, חמאס. למה אתם מסרבים לקרוא לבעיה בשמה?"

דנון המשיך והבהיר: "המצב ההומניטרי לא ישתפר, עזה לא תשתקם והמלחמה לא תסתיים כל עוד חמאס נשאר חמוש". דבריו הנחרצים הדגישו את הביקורת הישראלית על נטייתו של האו"ם להתעלם מאחריותו של ארגון הטרור למשבר ההומניטרי ברצועה.

דרישה לתשובות על פיטורי עובדי אונר"א

בהמשך דבריו, התייחס השגריר דנון לפיטוריהם של 70 עובדי אונר"א ברצועת עזה ודרש מהאו"ם תשובות ברורות בנוגע לחדירת חמאס לארגון. "השבוע אונר"א פיטרה 70 עובדים בטענה ל'סיכוני בטיחות וביטחון'", ציין דנון. "אם אין בעיית טרור באונר"א, על מה בדיוק פוטרו 70 עובדים?"

השגריר הוסיף: "במשך שנים הזהרנו שחמאס חדר לאונר"א. במשך שנים האו"ם הכחיש. עכשיו אפילו אונר"א נאלצת לפטר את עובדיה שלה. הגיע הזמן להפסיק לטייח את המציאות ולהתחיל לספק תשובות".