עורך הדין היהודי ארסן אוסטרובסקי, שנפצע באורח קשה בפיגוע הטרור האנטישמי הקטלני בחוף בונדי שבסידני בחנוכה השנה, גילה כי בזמן שהוא שוכב בבית החולים וממתין בחרדה לניתוח חירום, תעשיית השקרים והאנטישמיות ברשתות החברתיות כבר החלה לפעול נגדו במלוא העוצמה. כך דווח ב-AFP.

בעדות דרמטית ומצמררת שמסר השבוע בפני ועדת החקירה המלכותית הפדרלית לאנטישמיות באוסטרליה, תיאר אוסטרובסקי, מבכירי הקהילה היהודית וראשי המועצה לענייני אוסטרליה-ישראל ויהדות בסידני, את החוויה הטראומטית השנייה שעבר – הפעם במרחב הווירטואלי, בזמן שהוא נאבק על חייו.

האירוע הקשה התרחש בערב חנוכה, אז פתחו אב ובנו, סאג'יד ונאביד אקראם, במסע ירי רצחני לעבר משפחות יהודיות שחגגו את ימי האור באירוע שארגן בית חב"ד המקומי בחוף המפורסם ביותר במדינה. בפיגוע הנורא, שהוגדר כאירוע הירי הקטלני ביותר באוסטרליה זה עשורים, נרצחו 15 בני אדם ורבים נוספים נפצעו.

אוסטרובסקי, שהיה בזירה ונפגע, צילם תמונת סלפי שבה הוא נראה שרוע על הקרקע כשראשו שותת דם, ושלח אותה לחבר קרוב כדי לעדכן על מצבו. אולם, ההודעה הפרטית הזו הפכה במהירות לכלי נשק אנטישמי הרסני.

בתוך שעות ספורות, כך לפי הדיווח, מרגע שהתמונה הועלתה לרשת על ידי החבר, גורמים אנטישמיים ומפיצי קונספירציות השתמשו בטכנוגלוגיית בינה מלאכותית (AI) מתקדמת כדי לעוות אותה לחלוטין. התמונה המזויפת הציגה את אוסטרובסקי כשהוא מחייך ולועג, בזמן שמאפרת מקצועית כביכול נוגעת ב"דם" שעל פניו. הגולשים ברשתות השונות מיהרו לטעון כי מדובר ב"שחקן משברים" – כינוי קונספירטיבי לאנשים הנשכרים כביכול כדי לביים זירות פיגועים במטרה לקדם אג'נדות פוליטיות.

הזיופים לא נעצרו שם. אוסטרובסקי סיפר לוועדת החקירה כי הגולשים המשיכו לייצר תמונות "דיפ-פייק" נוספות, בהן הוא מוצג כשהוא שוכב במיטת בית החולים ללא תחבושות כלל, או כשהוא אוחז בידיו בפסלון האוסקר היוקרתי, כאילו זכה בפרס על "משחק יוצא דופן" בזירת הטבח הרצחנית. חלק גדול מהתמונות הללו זמינות ברשתות החברתיות גם ברגעים אלו, למרות שארגוני בדיקת עובדות בינלאומיים (ובהם צוות האימות הדיגיטלי של סוכנות הידיעות AFP) הגדירו אותן באופן רשמי כפייק ניוז מוחלט.

בעדותו הדגיש אוסטרובסקי את חוסר האונים המשווע מול ענקיות הטכנולוגיה. בעוד שחברת 'מטה' (פייסבוק ואינסטגרם) הגיבה יחסית במהירות והסירה את התכנים המזויפים, פניותיו החוזרות ונשנות לפלטפורמת X (טוויטר לשעבר) וליוטיוב נתקלו בהתעלמות מוחלטת, והסרטונים והתמונות המזויפים המשיכו לצבור מיליוני צפיות ושיתופים, בזמן שכלי תקשורת מהעולם החלו לפנות אליו לקבלת תגובה.

לדבריו, האופי המצטבר של ההתקפות האלו הוא פשוט בלתי נתפס ומותיר צלקות עמוקות. השקרים הללו מנסים למחוק לחלוטין את הטראומה הפיזית והנפשית האמיתית שהוא ומשפחתו עברו. הוא הוסיף כי אף שחווה אנטישמיות ברשת בעבר, מאז אותו פיגוע נורא בחנוכה, הרשת הפכה לצונאמי בלתי פוסק וחסר רחמים של שנאת יהודים, שחצה את כל הקווים האדומים האפשריים.

ועדת החקירה המלכותית, שהוקמה במיוחד כדי לבחון את הכשלים שהובילו לפיגוע ההמוני בסידני, מרכזת כעת מאמצים כבירים כדי לחקור את תפקידן של הרשתות החברתיות בליבוי השנאה. היועץ המשפטי המלווה את הוועדה, ריצ'רד לנקסטר, הצהיר בפתח השימועים שימשכו גם לתוך חודש יולי, כי ברור לחלוטין שהסביבה המקוונת והפלטפורמות החברתיות הפכו לגורם המשמעותי והמסוכן ביותר להפצת אנטישמיות מודרנית, תוך ניצול פירצות מובנות וחולשה מובהקת של החברות בזיהוי והסרה של תכני שטנה בזמן אמת.