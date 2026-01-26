ניסוי שיגור רקטות הגנה אווירית בדנמרק, ( צילום: פיקוד ההגנה של דנמרק | פרופיל רשמי )

בצעד שמשקף את המציאות הביטחונית המשתנה באירופה, ממשלת דנמרק חתמה על הסכם רכש משמעותי עם תאגיד לוקהיד מרטין האמריקאי. העסקה, בהיקף של 610 מיליון דולר, כוללת רכישת שלוש מערכות מכ"ם מתקדמות מדגם TPY-4, עם אופציה להוספת מערכת רביעית בעתיד. המהלך נועד לבצר את מערך ההגנה האווירית הדני מול איומים גוברים מצד רוסיה באזור הים הבלטי והקוטב הצפוני.

על פי מסמכי האיחוד האירופי שפורסמו בסוף השבוע, המערכות החדשות יהוו את עמוד השדרה של ההגנה האווירית הלאומית של דנמרק. ארגון הרכש והלוגיסטיקה הדני הבהיר כי המכ"מים יפרסו בנקודות אסטרטגיות קריטיות: בעיר סקאגן שבצפון המדינה, באי בורנהולם השולט על נתיבי השיט בים הבלטי, ובאיי פארו. בנוסף, נבחנת האפשרות להציב מערכת נוספת במזרח גרינלנד - אזור שהפך למוקד מתיחות דיפלומטית בחודשים האחרונים.

מכ"ם. אילוסטרציה ( צילום: מתוך ויקיפדיה, מאת MEADS International, Inc )

ההחלטה הדנית מגיעה על רקע התחמשות מואצת של קופנהגן בחודשים האחרונים. כזכור, בשבועות האחרונים אישרה ארצות הברית מכירת 100 טילי "הלפייר" מתקדמים לדנמרק, במסגרת חיזוק ההרתעה מול רוסיה. המדינה הסקנדינבית, שנתפסה בעבר כשקטה ומבודדת, משקיעה כעת מיליארדי דולרים בשדרוג המערך הביטחוני שלה. מערכת ה-TPY-4 שנבחרה היא מכ"ם קרקעי המבוסס על טכנולוגיית AESA - סריקה אלקטרונית אקטיבית. המערכת מסוגלת לזהות ולעקוב אחר מגוון רחב של איומים, החל ממטוסים בעלי חתימה נמוכה ועד לטילים בליסטיים מהירים. היכולת להפעיל את המכ"ם בטווח של עד 555 קילומטרים ובגובה המגיע ל-30 קילומטרים מעניקה לדנמרק עומק אסטרטגי משמעותי. יתרה מכך, הניידות של המערכת - הניתנת להובלה במטוסי תובלה מסוג C-130 - מאפשרת גמישות מבצעית גבוהה והצבה מהירה בזירות משתנות.

לוחמים בנורבגיה ( צילום: חשבון רשמי עבור הכוחות המזוינים של נורבגיה )

הקשר לגרינלנד אינו מקרי. כפי שדווח ב"כיכר השבת" בשבוע שעבר, האי הארקטי הפך למוקד של מתיחות דיפלומטית, במיוחד לאור הצהרותיו של הנשיא טראמפ בוועידת דאבוס. למרות שטראמפ הבהיר כי אין בכוונתו לפעול צבאית לרכישת האי, המתיחות סביב גרינלנד משקפת את החשיבות האסטרטגית הגוברת של האזור הקוטבי. המיקום הגיאוגרפי של גרינלנד הופך אותו לנקודת מפתח בשמירה על נתיבי השיט הצפוניים ובמניעת דריסת רגל רוסית או סינית באזור.

מבחינה טכנולוגית, המערכות החדשות יצרו רצף מודיעיני והגנתי שמקטין משמעותית את "השטחים המתים" בשמי צפון אירופה. הפריסה המתוכננת בשלוש נקודות שונות - צפון דנמרק, בורנהולם ואיי פארו - מבטיחה כיסוי מלא של המרחב האווירי הדני ואזורים סמוכים. יכולת הגילוי המוקדם של איומים אוויריים ובליסטיים תאפשר לדנמרק להגיב במהירות ולתאם פעולה עם בעלות ברית בנאט"ו.

העסקה עם לוקהיד מרטין כוללת לא רק את המכ"מים עצמם, אלא גם הכשרה מקיפה של צוותים דנים, תחזוקה שוטפת ושדרוגים עתידיים. לוקהיד מרטין, שמייצרת את מערכות ה-TPY-4 במתקניה בארצות הברית, התחייבה לאספקה הדרגתית של המערכות במהלך השנים הקרובות. המערכת הראשונה צפויה להגיע לדנמרק כבר בשנה הבאה, עם פריסה מלאה עד סוף 2026.

יצוין כי העסקה הדנית היא חלק ממגמה רחבה יותר באירופה. מדינות נוספות בברית נאט"ו משקיעות בשנים האחרונות בשדרוג מערכי ההגנה האווירית שלהן, על רקע האיום הרוסי המתמשך. גרמניה, למשל, רכשה לאחרונה את מערכת "החץ 3" הישראלית, בעוד שפולין ומדינות הבלטיות מחזקות את מערכי ההגנה שלהן בסיוע אמריקאי.

ספינת פיקוח בחופי גרינלנד ( צילום: משרד ההגנה של דנמרק | חשבון רשמי )

עבור דנמרק, ההשקעה העצומה במכ"מים מתקדמים משקפת הבנה עמוקה של המציאות הביטחונית החדשה. המדינה, שממוקמת בנקודת חיבור קריטית בין הים הבלטי לים הצפוני, מבינה כי עליה להיות מוכנה לכל תרחיש. הקמת מעטפת גילוי חסינה תאפשר לקופנהגן לשמור על ריבונותה ולהבטיח את ביטחון אזרחיה, תוך שהיא נשארת שחקנית מרכזית בשמירה על היציבות הביטחונית באזור.