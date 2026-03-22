מבצר בלב האוקיינוס: למה איראן מנסה לפגוע ב'אי המפציצים' בדייגו גרסיה?

איראן ניפצה את מגבלת הטווח של 2,000 הקילומטרים "נושאת המטוסים הבלתי ניתנת לטביעה" שבלב האוקיינוס ההודי | המתקפה על בסיס דייגו גרסיה המבודד - מה יש באי הזה ולמה הוא כ"כ קריטי לצבא ארה"ב (חדשות בעולם)

דייגו גרסיה (צילום:Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=564258 )

בשבת האחרונה זעזעה את המערב כאשר שיגרה טילים בליסטיים לעבר האי המבודד דייגו גרסיה, הממוקם במרחק עצום מחופיה.

הפעולה הזו לא הייתה רק ניסיון תקיפה, אלא הכרזה על יכולות טכנולוגיות שאיש לא שיער שקיימות בידי טהראן, והיא הוכיחה כי הטווח המבצעי של האיראנים חרג בהרבה מהמגבלות שהציבו לעצמם בעבר. למרות שהניסיונות לפגוע בבסיס נבלמו, המסר הדהד בכל העולם.

דייגו גרסיה הוא הרבה יותר מסתם פיסת יבשה בלב הים; הוא נחשב לנכס אסטרטגי שאין לו תחליף עבור ארצות הברית ובריטניה.

מפציץ חמקן B-2 ספיריט של חיל האוויר האמריקאי ממריא בדייגו גרסיה (צילום: צבא ארה"ב)

האי משמש כבסיס צבאי משותף וקריטי המכונה "נושאת מטוסים בלתי ניתנת לטביעה", בזכות יכולתו להוות נקודת יציאה למבצעים צבאיים נרחבים בכל רחבי המזרח התיכון, דרום אסיה ומזרח אפריקה. בבסיס מוצבים אלפי אנשי צוות והוא מארח מפציצים אסטרטגיים כבדים ומטוסי חמקן המסוגלים לשאת כוח אש אדיר למרחקים עצומים.

מעבר לכוח האווירי, האי משמש כמחסן לוגיסטי עצום שבו עוגנות ספינות ענק העמוסות בטנקים, תחמושת וציוד רפואי, המוכנים לפריסה מיידית בכל זירה בוערת בעולם.

הסיבה שאיראן בחרה לסמן דווקא את האי הזה נובעת מהיותו הלב הפועם של הנוכחות הצבאית המערבית באזור. הבסיס בדייגו גרסיה הוא זה שמאפשר למערב להגיב במהירות לאיומים במצר הורמוז ולפגוע באתרים איראניים המשמשים לתקיפת כלי שיט.

ספינת המלחמה פול המילטון עורכת ביקור בנמל אצל דייגו גרסיה (צילום: צבא ארה"ב)

עבור טהראן, פגיעה בדייגו גרסיה היא ניסיון לשתק את היכולת של ארצות הברית ובריטניה להגן על האינטרסים שלהן ולנטרל את האיום המתמיד על מתקני הגרעין והתשתיות הצבאיות של המשטר. האי הקטן, ששימש בעבר כתחנת הספקה שקטה, הפך כעת לסמל המובהק ביותר של המערכה המודרנית, שבה מרחק גיאוגרפי כבר אינו מעניק הגנה מפני אש.

