אירופה בטווח האש: הטיל האיראני שבר שיא של 4,000 קילומטרים

טווח דמיוני - חורמשהר-4

ביום שבת, המודיעין המערבי נכנס לכוננות ספיגה, כאשר איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לטווח בינוני לעבר בסיס "דייגו גרסיה", בסיס צבאי משותף לארה"ב ובריטניה הממוקם בלב האוקיינוס ההודי.

מדובר באירוע חריג וחסר תקדים, שכן זהו השיגור המבצעי הרחוק ביותר של טיל לעבר מטרת אמת בהיסטוריה, שביצע זינוק דרמטי מהמגבלה המוצהרת של איראן שעמדה על 2,000 קילומטרים לטווח דמיוני של כ-4,000 קילומטרים. הטיל ששימש למשימה מזוהה כדגם ממשפחת ה"חוראמשהר" (Khorramshahr), ולפי דיווחי הצבא מדובר בטיל דו-שלבי – טכנולוגיה מתוחכמת הכוללת שני מנועים הבוערים בזה אחר זה. מומחים מעריכים כי מדובר למעשה בהסבה של משגר לוויינים לשימוש צבאי, מה שמאפשר להציב ראש קרב במסלול המגיע למרחקים עצומים ואולי אף מרמז על יכולת עתידית להגיע לארה"ב.

חורמשהר-4 ( צילום: רשתות ערביות )

המשמעות האסטרטגית עבור היבשת הישנה היא טלטלה של ממש: כעת, כל מדינה באירופה מלבד פורטוגל חשופה לפגיעה איראנית ישירה, מה שהופך את האיום המופשט לסכנה מוחשית ומיידית עבור בירות כמו לונדון ופריז. למרות ההישג הטכנולוגי המאיים, המתקפה עצמה לא השיגה את מטרתה; טיל אחד כשל באוויר עקב תקלה טכנית, בעוד הטיל השני יורט ככל הנראה על ידי מיירט SM-3 ששוגר מספינת מלחמה אמריקנית.

עם זאת, המסר של טהראן נרשם בדפי ההיסטוריה של המרוץ לחימוש: איראן הצליחה להוכיח שהיא מחזיקה ביכולות של מעצמת על, ואירופה כולה נכנסה באופן רשמי למעגל האיום.