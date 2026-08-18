פצצה מתקתקת: המחדל הענק בכור שמצרים מנסה להסתיר

בניית השכבה הרביעית הושלמה בבטון הפנימי של בניין הכור של יחידה 1 של תחנת הכוח הגרעינית אל-דבעא במצרים. ( צילום: רשתות חברתיות )

פרויקט הגרעין השאפתני של מצרים, שאמור להפוך את המדינה למעצמה גרעינית אזרחית ולספק חלק משמעותי מצורכי החשמל שלה, נקלע לסערה. מסמכים פנימיים שנחשפו מצביעים על שורה של ליקויי בנייה, כשלים בטיחותיים והפרות אבטחה באתר תחנת הכוח הגרעינית אל־דבעה, הנבנית על ידי תאגיד הגרעין הרוסי רוסאטום.

לפי המסמכים שהגיעו לידי פוליטיקו, הרשות המצרית לתחנות כוח גרעיניות שלחה ב־4 ביוני מכתב חסוי לגורם בכיר ברוסאטום, ובו התריעה על "ליקויים" במספר יחידות של התחנה ואף על מה שהוגדר כ"הזנחה מכוונת" מצד גורם בפרויקט. המשמעות של הטענות רגישה במיוחד משום שלא מדובר בפרויקט תשתית רגיל. אל־דבעה היא תחנת הכוח הגרעינית הראשונה של מצרים, והיא אמורה לכלול ארבעה כורים בהספק של 1,200 מגה־ואט כל אחד, ובסך הכול 4,800 מגה־ואט. הכורים הם מדגם רוסי מסוג VVER-1200, מאותה משפחת טכנולוגיה שבה משתמשת רוסאטום גם בפרויקטים אחרים בעולם. הבנייה באתר החלה בשנת 2022, ובחודשים האחרונים הציגה מצרים את הפרויקט כסמל להתקדמות טכנולוגית ולשותפות האסטרטגית עם מוסקבה. ביולי 2026 אף הותקן כלי הלחץ של הכור ביחידה השנייה בטקס שבו השתתפו ראש ממשלת מצרים, שר החשמל המצרי, ראש רוסאטום ומנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי.

רפאל גרוסי מנכ"ל סבא"א ( צילום: shutterstock )

אלא שמאחורי התמונות החגיגיות מהאתר עולה כעת תמונה שונה לחלוטין.

לפי המכתב המצרי שנחשף, באתר התגלו ליקויי בטון חוזרים ונשנים. בין היתר מוזכרים חללים מאחורי חיפוי המתכת ביחידה הרביעית, ליקויים בלוחות היסוד של יחידות 1, 2 ו־3, שלפי המסמך נדרשה כשנה כדי לתקן אותם, וכן פגמים במבנה הדופן הגלילי של בניין הכור ביחידה הרביעית.

הרשות המצרית אף טענה כי הוצגו נתונים מטעים בנוגע לקצב התקדמות הבנייה. לפי המסמך, נעשה שימוש בשיטות שנועדו ליצור רושם שלפיו יותר ממחצית מהפרויקט כבר הושלמה, בעוד שבבדיקה חזותית באתר ניתן היה לראות כי המבנים המרכזיים של "האי הגרעיני" עדיין נמצאים בשלבי בנייה תת־קרקעיים.

לצד ליקויי הבנייה מופיעות במסמכים טענות חמורות גם בתחום האבטחה. עובדים רוסים באתר, לפי הטענות, החזיקו משקאות אלכוהוליים אסורים במקום העבודה, השתמשו לכאורה באישורים מזויפים ואף התחזו לאנשים אחרים כדי לקבל גישה לא מורשית. עוד נטען כי תמונות וסרטונים שצולמו באתר הגיעו לרשתות החברתיות ופגעו במוניטין הפרויקט.

קבלן מבצע: רוסיה - הקמת תחנת כוח גרעינית אל-דבעה ( צילום: By kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=178882039 )

הטענות מגיעות דווקא בשלב שבו מצרים מנסה להציג את אל־דבעה כפרויקט שנמצא בתנופה. בחודש יולי דיווחו הרשויות המצריות על התקנת כלי הלחץ של הכור ביחידה השנייה, רכיב מרכזי בליבת מערכת הכור. במקביל, רוסאטום ממשיכה להצהיר שהעבודות מתקדמות בהתאם ללוח הזמנים וכי הפרויקט עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ובטיחות גרעינית.

הפרויקט המצרי ממשיך אפוא להתקדם, אבל כעת הוא ניצב תחת זרקור חדש. במקום תמונות של מנופים, כורים וכלי לחץ ענקיים, במרכז הסיפור נמצאים מסמכים חסויים, ליקויי בטון, טענות להפרות אבטחה והאשמה חריגה של "הזנחה מכוונת".

ורוסאטום? היא מתעקשת שהכול תחת שליטה.