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מפולת היסטורית

בתוך שבוע: אילון מאסק איבד את מעמד הטריליונר

הונו של אילון מאסק ירד ל-957 מיליארד דולר בעקבות ירידה חדה במניית ספייס אקס, ימים ספורים לאחר שהפך לטריליונר הראשון בהיסטוריה | המפולת שהחזירה אותו למציאות (כלכלה)

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איל ההון אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

אילון מאסק איבד את מעמדו כטריליונר הראשון בהיסטוריה, ימים ספורים בלבד לאחר שהפך לאדם הראשון בעולם שחצה את רף הטריליון דולר.

הונו של מאסק ירד לכ-957 מיליארד דולר בעקבות ירידה חדה במניית ספייס אקס לאחר ההנפקה, יחד עם ירידות במניית טסלה.

על פי הדיווחים, שווי החברה ירד לכ-2 טריליון דולר לאחר גל מכירות מצד משקיעים, שהגיע בעקבות חששות מהערכת השווי הגבוהה ומהוצאות הענק של החברה על בינה מלאכותית ופרויקטים עתידיים.

בעקבות הירידה, הונו של מאסק כאמור הדרדר למתחת לטריליון דולר, לעומת הון מוערך של 1.45 טריליון שהיו לו קודם לכן.

הירידה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שספייס אקס השלימה הנפקה היסטורית שהפכה את מאסק לאדם הראשון בעולם שחצה את רף הטריליון דולר בהון אישי. בשיא העליות הוערכה החברה ביותר מ-2.6 טריליון דולר, אך מאז איבדה מאות מיליארדי דולרים משוויה.

טכנולוגיהאילון מאסקמניותעשיריםSpaceXמיליארדרים

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מסכן ,רחמנות , לעשות לו מגבית דחוף
בשט

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