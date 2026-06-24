בתוך שבוע: אילון מאסק איבד את מעמד הטריליונר

אילון מאסק איבד את מעמדו כטריליונר הראשון בהיסטוריה, ימים ספורים בלבד לאחר שהפך לאדם הראשון בעולם שחצה את רף הטריליון דולר.

הונו של מאסק ירד לכ-957 מיליארד דולר בעקבות ירידה חדה במניית ספייס אקס לאחר ההנפקה, יחד עם ירידות במניית טסלה.

על פי הדיווחים, שווי החברה ירד לכ-2 טריליון דולר לאחר גל מכירות מצד משקיעים, שהגיע בעקבות חששות מהערכת השווי הגבוהה ומהוצאות הענק של החברה על בינה מלאכותית ופרויקטים עתידיים.

בעקבות הירידה, הונו של מאסק כאמור הדרדר למתחת לטריליון דולר, לעומת הון מוערך של 1.45 טריליון שהיו לו קודם לכן.

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הירידה מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שספייס אקס השלימה הנפקה היסטורית שהפכה את מאסק לאדם הראשון בעולם שחצה את רף הטריליון דולר בהון אישי. בשיא העליות הוערכה החברה ביותר מ-2.6 טריליון דולר, אך מאז איבדה מאות מיליארדי דולרים משוויה.