ארדואן ( צילום: shuterstock )

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן הושגו הבנות על מתווה להפסקת אש ברצועת עזה ועל צעדים לקידום שלום יציב בפלסטין. כך דווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות רויטרס, על פי תמלול שהופץ מלשכתו של ארדואן.