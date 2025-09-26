נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן הושגו הבנות על מתווה להפסקת אש ברצועת עזה ועל צעדים לקידום שלום יציב בפלסטין. כך דווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות רויטרס, על פי תמלול שהופץ מלשכתו של ארדואן.
"הפגישה שלנו הייתה חשובה מאוד מבחינת הצגת הרצון לסיים את הטבח בעזה", אמר ארדואן לכתבים באנקרה. "טראמפ הדגיש במהלך הפגישה את הצורך לשים סוף ללחימה בעזה ולהגיע לשלום יציב".
לדבריו, הצדדים דנו בדרכים המעשיות להשגת הפסקת אש כוללת בעזה ובשטחי פלסטין, והוסכם כי פתרון שתי המדינות הוא הנוסחה הנכונה ליציבות אזורית. "המצב הנוכחי לא יכול להימשך", אמר הנשיא הטורקי.
ארדואן הוסיף כי לנוכחותו של נשיא סוריה אחמד א־שרע בעצרת הכללית של האו"ם יש משמעות רבה מבחינת הלגיטימציה הבינלאומית של הממשלה הסורית החדשה.
הפגישה התקיימה אתמול (חמישי) בבית הלבן בוושינגטון, והייתה חלק ממסע הדיפלומטיה שמובילים וושינגטון ואנקרה במזרח התיכון במטרה להביא להרגעה בזירה הפלסטינית ולמציאת פתרון מדיני כולל.
