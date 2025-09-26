כיכר השבת
חושף פרטים

ארדואן לאחר הפגישה עם טראמפ: "הגענו להבנות על הפסקת אש ושלום בעזה"

נשיא טורקיה נפגש בבית הלבן עם נשיא ארה"ב; לדבריו, השניים שוחחו על פתרון שתי מדינות כבסיס לשלום במזרח התיכון | "טראמפ הדגיש במהלך הפגישה את הצורך לשים סוף ללחימה בעזה ולהגיע לשלום יציב" (בעולם)

ארדואן (צילום: shuterstock)

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן הושגו הבנות על מתווה להפסקת אש ברצועת ועל צעדים לקידום שלום יציב בפלסטין. כך דווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות רויטרס, על פי תמלול שהופץ מלשכתו של ארדואן.

"הפגישה שלנו הייתה חשובה מאוד מבחינת הצגת הרצון לסיים את הטבח בעזה", אמר ארדואן לכתבים באנקרה. " הדגיש במהלך הפגישה את הצורך לשים סוף ללחימה בעזה ולהגיע לשלום יציב".

לדבריו, הצדדים דנו בדרכים המעשיות להשגת הפסקת אש כוללת בעזה ובשטחי פלסטין, והוסכם כי פתרון שתי המדינות הוא הנוסחה הנכונה ליציבות אזורית. "המצב הנוכחי לא יכול להימשך", אמר הנשיא הטורקי.

ארדואן הוסיף כי לנוכחותו של נשיא סוריה אחמד א־שרע בעצרת הכללית של האו"ם יש משמעות רבה מבחינת הלגיטימציה הבינלאומית של הממשלה הסורית החדשה.

הפגישה התקיימה אתמול (חמישי) בבית הלבן בוושינגטון, והייתה חלק ממסע הדיפלומטיה שמובילים וושינגטון ואנקרה במזרח התיכון במטרה להביא להרגעה בזירה הפלסטינית ולמציאת פתרון מדיני כולל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר