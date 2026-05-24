הרשויות במדינה החליטו לסגור לאלתר את אחד ממתקני השירותים הציבוריים המפורסמים והיפים בעולם, הממוקם על ציר נוף אסטרטגי באי אנדויה. המבנה, שעוצב על ידי "Morfeus Arkitekter", זכה לתהילה בינלאומית בזכות קירותיו העשויים זכוכית מראה חד-כיוונית, המאפשרים למשתמשים להשקיף על הנוף המרהיב של האוקיינוס בעודם נהנים מפרטיות מוחלטת.

אולם, מתברר כי הנוף הנשקף מהחלון אינו כולל רק צוקים פראיים וים פתוח. המבנה ממוקם בנקודה אסטרטגית המשקיפה ישירות על נמל החלל אנדויה ועל בסיס תעופה צבאי רגיש. גורמי ביטחון נורווגיים חוששים כי ה"שירותים המפוארים" הפכו למעשה לנקודת איסוף מודיעין אידיאלית עבור גורמים עוינים.

ריגול סיני

ההחלטה הדרמטית על סגירת המתקן מגיעה על רקע מתיחות ביטחונית גואה בנורווגיה. לאחרונה נעצר אזרח סיני בחשד לניסיונות ריגול במחוז נורדלנד. זהו המקרה השני החודש שבו מעורבים אזרחים סינים בחשד לפעילות חבלנית; מוקדם יותר החודש, נעצרה אישה סינית שנחשדה בשימוש בחברה נורווגית כסיפור כיסוי להקמת תחנת קליטת נתונים מלוויינים, פעולה שעלולה לפגוע באינטרסים הלאומיים של המדינה.

סוכנויות המודיעין של נורווגיה זיהו את סין ורוסיה כאיומי הריגול המרכזיים, תוך הדגשת מאמציהן לערער את התחרותיות הכלכלית ואת יכולת התגובה של המדינה למצבי משבר.

האדריכלים שתכננו את המבנה שאפו שהוא ייראה כ"אלמנט פיסולי בתוך הנוף" ופחות כבניין רגיל. המבנה משולב בבטון זוויתי וזכוכית מראה שנועדה לגרום לו "להיטמע בסביבה". אך מה שהיה אמור להיות חוויה אסתטית עבור תיירים המגיעים לצפות בשמש חצות, הפך לפרצה ביטחונית.

נכון לעכשיו, האתר הפופולרי, הכולל גם ספסלי צפייה לים ומסלולי הליכה לסלע "בוקקיירקה", נסגר רשמית כחלק מצעדי ביטחון צבאיים. הרשויות הבהירו כי הסיכון שנקודה זו תשמש לאיסוף סודות מדינה גובר על הערך התיירותי של המקום.