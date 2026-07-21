הנהג נלכד בשיטפון קטלני - עד שהגיע החילוץ היצירתי ( צילום: מסך )

רגעי דרמה התרחשו השבוע בטוסון שבמדינת אריזונה, לאחר שנהג מצא את עצמו לכוד בתוך רכבו בעקבות הצפה פתאומית וזרמי מים חזקים שנוצרו בעקבות סופת מונסון.

צוותי כיבוי האש הוזעקו מעט אחרי חצות לאזור הרחובות האריסון ואסקלאנטה, בעקבות דיווח על כלי רכב שנתקע בתוך ה־Pantano Wash, תעלת ניקוז טבעית שהפכה בתוך זמן קצר לזרם מים מסוכן. כאשר הכבאים הגיעו למקום, בתוך כשלוש דקות בלבד, הם גילו רכב מסוג פולקסווגן חיפושית כשהוא שקוע חלקית במים הסוערים. הנהג כבר לא היה בתוך הרכב עצמו, אלא נאלץ לטפס על הגג כדי להימלט מהמים הגועשים.

הנהג נלכד בשיטפון קטלני - עד שהגיע החילוץ היצירתי - צילום: מסך הנהג נלכד בשיטפון קטלני - עד שהגיע החילוץ היצירתי | צילום: צילום: מסך 10 10 0:00 / 0:38

בתיעוד שפרסם שירות הכבאות של טוסון נראים הכבאים מתקרבים אל הנהג באמצעות סולם שהוצב על גבי הכבאית, ולאחר מאמץ קצר מצליחים להוריד אותו בבטחה מהאזור המסוכן.

למרבה המזל, האירוע הסתיים ללא נפגעים.

בכבאות טוסון הזהירו את התושבים מפני הסכנות הטמונות בסופות המונסון, שעלולות להפוך במהירות ערוצים, נחלים וכבישים למלכודות מסכנות חיים — גם במקומות שבהם לא יורד גשם באותו רגע.

הכבאים הזכירו לנהגים כי אין לנסות לחצות כביש מוצף או ערוץ מים, שכן אפילו כמות מים שנראית קטנה יכולה להספיק כדי להזיז רכב ולסכן חיים.