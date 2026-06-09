כיכר השבת
"מקדם סיפוח"

אחרי בן גביר: צרפת הטילה איסור כניסה על שר נוסף בממשלה

שר החוץ הצרפתי הודיע על איסור כניסה לשטח צרפת על השר סמוטריץ' • הצהרה חריפה: "מקדם סיפוח, התנחלויות וקריסת הרשות הפלסטינית" | המהלך נגד ישראל מתגבר (בעולם)

2תגובות
שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו בבריסל (צילום: משרד החוץ הצרפתי )

שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו הודיע על הטלת איסור כניסה לשטח צרפת על שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ההחלטה מגיעה לדבריו על רקע מדיניותו של סמוטריץ' בנושא ההתנחלויות והשטחים, ומצטרפת לשורה של צעדים אירופיים נגד ישראל.

בפוסט שפרסם בארו ברשתות החברתיות, הוא הבהיר כי צרפת אסרה כניסה לשטחה על סמוטריץ', לצד ארבעה מנהיגי ארגוני מתנחלים ועשרים ואחד מתנחלים שהוגדרו כ"אלימים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: ג'מאל עוואד\פלאש90)

בהצהרתו, טען שר החוץ הצרפתי כי סמוטריץ' "מקדם באופן פעיל את סיפוח הגדה המערבית, שאותו הוא גם מצהיר בגלוי, את הקמתן של התנחלויות חדשות בגדה המערבית, את 'ההתיישבות מחדש' בעזה, את קריסתה הכלכלית של הרשות הפלסטינית". לדבריו, מדיניות זו גוררת "השלכות הרסניות על האוכלוסייה הפלסטינית".

בארו הדגיש כי "זוהי מדיניות שרוב מוחלט של הקהילה הבינלאומית אינו יכול לקבל, תוך מחויבות נחרצת לפתרון שתי המדינות".

גל סנקציות אירופי נגד ישראל

המהלך הצרפתי מצטרף לשורה של צעדים אירופיים נגד ישראל בחודשים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, האיחוד האירופי קיים דיון דרמטי בניסיון להעביר חבילת סנקציות חדשה נגד המדינה היהודית ושריה, כאשר רק צ'כיה עמדה בפרץ והתנגדה למהלך.

במקביל, איטליה פתחה בחקירה פלילית נגד השר לביטחון לאומי בעקבות הסרטון עם פעילי המשט לעזה. ארגונים פרו-פלסטיניים פנו לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג בבקשה להרחיב את החקירה הקיימת על המצב בשטחים הפלסטיניים.

איתמר בן גבירהאיחוד האירופיסנקציותבית הדין הבינלאומי בהאגהיועמ"שיתקארים חאן

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2
ישראל לתקוף חזרה לא לתת לו ולכל הצרפתים שבאים לפה עם אינטרסים שמאלנים נגד ההתנחלויות לא לתת כניסה לישראל
יעקב
1
בעוד כמה שנים צרפת יהיה תחת שיהאד, ולא יהיה ג"כ אפשריות לשר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל ליכנס לצרפת.
בא נראה מה יהיה

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