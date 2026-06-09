אחרי בן גביר: צרפת הטילה איסור כניסה על שר נוסף בממשלה

שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו בבריסל ( צילום: משרד החוץ הצרפתי )

שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו הודיע על הטלת איסור כניסה לשטח צרפת על שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. ההחלטה מגיעה לדבריו על רקע מדיניותו של סמוטריץ' בנושא ההתנחלויות והשטחים, ומצטרפת לשורה של צעדים אירופיים נגד ישראל.

בפוסט שפרסם בארו ברשתות החברתיות, הוא הבהיר כי צרפת אסרה כניסה לשטחה על סמוטריץ', לצד ארבעה מנהיגי ארגוני מתנחלים ועשרים ואחד מתנחלים שהוגדרו כ"אלימים".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ( צילום: ג'מאל עוואד\פלאש90 )