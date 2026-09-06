ממשלת גרמניה מתכננת להרחיב באופן משמעותי את אמצעי ההגנה שלה מפני מתקפות כטב"מים, חדירות סייבר ופעולות חבלה, בעקבות ניסיון תקיפה שנכשל בחודש שעבר בנמל תעופה במדינה. דובר מטעם משרד הפנים הגרמני אישר את הפרטים והבהיר כי הצעדים נועדו להתמודד עם איומים גוברים.

שר הפנים הגרמני אלכסנדר דובריינדט התייחס לאיומים ואמר כי "התקפות אלו יגברו, אך אנו יכולים להגן על עצמנו". דבריו של דובריינדט מצטרפים להערכתו כי המתקפות ההיברידיות המיוחסות לרוסיה הפכו לחלק בלתי נפרד מהמציאות היומיומית באירופה.

הרקע לתוכנית החדשה הוא אירוע חמור שהתרחש בתחילת אוגוסט האחרון, כאשר גרמניה האשימה באופן רשמי את רוסיה בארגון ניסיון פיגוע באמצעות רחפני נפץ בנמל התעופה לייפציג/האלה. על פי הממצאים, לפחות שלושה רחפנים היו מעורבים באירוע: רחפן אחד נושא חומר נפץ אותר בתוך האזור המאובטח ליד מטוסי מטען של חברה אוקראינית, אך מטען הנפץ לא התפוצץ בשל תקלה במנגנון ההפעלה.

מנגד, מוסקבה מוסיפה לדחות בתוקף את טענות המערב בדבר מעורבות באירוע בנמל התעופה או בפעולות חבלה נוספות. שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הגיב להאשמות הללו והזהיר כי האשמות אלו מהוות "תחילתה של מלחמה אמיתית".

במסגרת התוכנית החדשה, יורחבו היכולות המבצעיות של המשטרה באמצעות יחידות ניידות להגנה מפני כטב"מים בערים מרכזיות ובאזורי תשתית. כמו כן, תוקם כיפת סייבר לאומית המבוססת על חיישנים דיגיטליים, ויינתנו סמכויות חוקיות לחברות תשתיות לפעול אקטיבית נגד איומים אווריריים.

בנוסף, התוכנית כוללת הגברת השימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית וזיהוי פנים כחלק ממערך ההגנה המורחב. הצעדים משקפים את ההבנה הגרמנית כי האיומים ההיברידיים הפכו למציאות מתמשכת הדורשת מענה מערכתי ורחב היקף.

בעקבות האירוע באוגוסט, גרמניה נקטה צעדים נחרצים כלפי רוסיה, כולל סגירת הקונסוליה הרוסית בבון ופינוי מרכז תרבות רוסי. שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול זימן את שגריר רוסיה לשיחת נזיפה במשרד החוץ, והדגיש את חומרת האירוע.