בכירי הכלכלה מדמים קריסת בנק ענקית: "המערכת פיננסית תחת לחץ"

בצל מתיחות גוברת במערכת הפיננסית העולמית, בכירי הכלכלה של המערב קיימו השבוע תרגיל חירום רחב היקף המדמה קריסה של בנק בינלאומי מרכזי. התרגיל נערך בוושינגטון במסגרת פגישות האביב של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי, והשתתפו בו נציגים מארה״ב, בריטניה והאיחוד האירופי.

מטרת הסימולציה הייתה לבחון את יכולת התגובה המשותפת של רגולטורים במקרה של קריסה חוצת גבולות - תרחיש שעלול להצית תגובת שרשרת ולערער את היציבות הפיננסית הגלובלית. הדגש הושם על תיאום בין-מדינתי, ניהול משברים בזמן אמת והפעלת מנגנוני חילוץ או פירוק מסודר של מוסדות פיננסיים גדולים.

התרגיל נערך על רקע חששות גוברים בקרב קובעי מדיניות. נגיד הבנק המרכזי של אנגליה ויו״ר מועצת היציבות הפיננסית (FSB), אנדרו ביילי, הזהיר לאחרונה מפני תרחיש של "מכה כפולה או משולשת" למערכת - שילוב של שווקים מנופחים, מינוף גבוה במוסדות לא-בנקאיים ופערי נזילות, שעלולים להתפרץ במקביל.

דו״ח היציבות הפיננסית האחרון של קרן המטבע חיזק את ההערכות הפסימיות, וציין כי הסיכונים למערכת העולמית נמצאים ברמה גבוהה. הקרן אף עדכנה כלפי מטה את תחזית הצמיחה לשנת 2026 ל-3.1%, בין היתר בשל השלכות המלחמה בין ארה״ב לאיראן, שהחלה בפברואר האחרון.

לצד האיומים הגיאופוליטיים, הרגולטורים מזהים גם סיכונים חדשים הנובעים מהטמעת טכנולוגיות בינה מלאכותית במערכת הפיננסית. לפי בנק אנגליה, מערכות "סוכני AI" עלולות ליצור פגיעויות תפעוליות חדשות ולהחריף סיכוני יציבות, במיוחד כאשר הן משולבות בתהליכי קבלת החלטות פיננסיות.

התרגיל הנוכחי נשען על לקחי משבר 2008, שבעקבותיו הוקמו מנגנוני פירוק (resolution) לבנקים גדולים. עם זאת, דוחות עדכניים מצביעים על פערים מתמשכים - בעיקר בכל הנוגע ליישום של הטלת הפסדים על משקיעים בתרחישים בינלאומיים וכן למימון מהיר בעת משבר.

האווירה בפגישות בוושינגטון תוארה כקודרת יחסית, כאשר בכירים הזהירו כי השווקים עשויים להמעיט בהערכת עומק הפגיעה הכלכלית מהמלחמה במזרח התיכון. מנכ״ל JPMorgan, ג׳יימי דיימון, הגדיר את התנאים הכלכליים בארה״ב כ"מורכבים", והדגיש את ריבוי האיומים המצטברים.

על רקע זה, מועצת היציבות הפיננסית הודיעה כי תפתח בבחינה אסטרטגית רחבה של כלי ההתמודדות שלה עם משברים, במטרה להתאים אותם למציאות המשתנה - הכוללת סיכונים טכנולוגיים, גיאופוליטיים ומבניים כאחד.