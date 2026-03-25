מדד האושר 2026: הנתונים שמדאיגים את כולם

פינלנד הוכרזה השבוע כמי ששומרת על תוארה כמדינה המאושרת בעולם זו השנה התשיעית ברציפות, אך החגיגות הנורדיות אינן מצליחות להסוות מגמה עולמית קודרת שעולה מדוח האושר העולמי לשנת 2026. הדוח, שפורסם בסוף השבוע האחרון, חושף כי רמת האושר בקרב בני נוער וצעירים במדינות המערב צנחה לשפל היסטורי, כאשר האצבע המאשימה מופנית באופן ישיר לעבר השפעות הרשתות החברתיות.

לראשונה מזה שנתיים, אף מדינה דוברת אנגלית - בהן ארצות הברית, בריטניה וקנדה - לא הצליחה להתברג לעשירייה הראשונה. ארצות הברית דורגה במקום ה-23 בלבד, בעוד בריטניה נסוגה למקום ה-29. לעומתן, ישראל שומרת על יציבות יחסית ומדורגת במקום ה-8 בעולם, למרות המציאות הביטחונית המורכבת.

"האלגוריתם שגונב את האושר"

החידוש המרכזי בדוח השנה הוא ההתמקדות המעמיקה בקשר שבין הרגלי צריכת הדיגיטל לבין בריאות הנפש. על פי הנתונים, צעירים מתחת לגיל 25 במדינות דוברות אנגלית ובמערב אירופה מדווחים על ירידה של כמעט נקודה שלמה (בסולם של 1-10) במדד שביעות הרצון מהחיים בעשור האחרון.

החוקרים מצאו כי שימוש כבד ברשתות חברתיות – המוגדר כמעלה מחמש שעות ביום – קשור באופן מובהק לעלייה בתסמיני חרדה ודיכאון. עם זאת, הדוח מבחין בין סוגי הפלטפורמות: בעוד שיישומים מבוססי תקשורת ישירה כמו WhatsApp נמצאו כבעלי השפעה חיובית או ניטרלית על האושר, אפליקציות מבוססות אלגוריתמים ותוכן חזותי כמו TikTok ו-Instagram זוהו כ"מוצרים מסוכנים" המעודדים השוואה חברתית הרסנית ותחושת חוסר ערך, במיוחד בקרב נערות.

אפקט "זהבה ושלושת הדובים"

פרופ' יאן-עמנואל דה-נב, מעורכי הדוח ומנהל המרכז לחקר הרווחה באוניברסיטת אוקספורד, מסביר כי לא מדובר בטכנולוגיה עצמה, אלא באופן שבו היא מעוצבת. "יש כאן עקרון של 'לא מעט מדי ולא יותר מדי'", אומר דה-נב. הנתונים מראים כי צעירים המשתמשים ברשתות פחות משעה ביום הם למעשה המאושרים ביותר - אפילו יותר מאלו שנמנעים מהן לחלוטין. הבעיה היא שהממוצע העולמי עומד כיום על כ-2.5 שעות ביום, כאשר רבים חוצים את רף ה-5 שעות.

קוסטה ריקה כמודל לחיקוי

בעוד המערב נאבק במסכים, קוסטה ריקה רשמה את הזינוק המרשים ביותר בדוח, כשטיפסה למקום ה-4 בעולם. החוקרים מייחסים זאת לקשרים משפחתיים חזקים, יציבות חברתית והשקעה ב"הון חברתי" – אלמנטים שנראה כי נשחקים בעידן הדיגיטלי המואץ.

הדוח מסכם בקריאה דחופה לממשלות לאמץ רגולציה מחמירה על עיצוב אלגוריתמי המופנה לקטינים. "עלינו להחזיר את ה'חברתי' לרשתות החברתיות", קובעים מחברי הדוח, ומדגישים כי ללא שינוי מבני באופן שבו דור ה-Z והאלפא צורכים תוכן, משבר הבדידות והדיכאון העולמי רק ימשיך להעמיק, גם במדינות העשירות ביותר עלי אדמות.