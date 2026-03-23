צניחה חדה: השפעת המלחמה על מחירי הכסף והזהב בעולם

שוק המתכות היקרות רשם השבוע טלטלה חריפה, כאשר זהב וכסף איבדו גובה בקצב החד ביותר מאז תחילת השנה. המתיחות הגואה בין ארצות הברית לאיראן, שדחפה את מחירי הנפט לשיאים חדשים, בשילוב גישה ניצית של הפדרל ריזרב - הביאו לגל מכירות שניתק את הזהב מתפקידו המסורתי כמקלט בטוח בעתות משבר.

הזהב איבד עד 6.6% מערכו וירד אל מתחת ל־4,600 דולר לאונקיה - הרמה הנמוכה ביותר מאז פברואר. הכסף צנח בכ־12% ל־66 דולר לאונקיה, לאחר שאיבד כמעט מחצית מערכו מאז שיא ינואר. מדובר ביום מסחר שביעי ברצף של ירידות לזהב - הרצף הארוך ביותר מאז 2023.

השפעת הפדרל ריזרב

התגובה החריפה נרשמה בעקבות החלטת הפדרל ריזרב להותיר את הריבית בטווח של 3.5%–3.75%, אך עם מסר ניצי שהפתיע את השווקים. תחזיות הבנק המרכזי מלמדות כי מרביתם של חבריו אינם צופים הורדות ריבית השנה, וחלקם אף מעריכים שהריבית תישאר גבוהה גם ב־2026. יו"ר הפד', ג'רום פאוול, הדגיש כי "השלכות המלחמה במזרח התיכון על הכלכלה עדיין אינן ברורות" וכי המאבק באינפלציה נותר בעדיפות עליונה.

לדברי פאוול, העלייה החדה במחירי האנרגיה כבר דוחפת מעלה את תחזית האינפלציה, שעלתה ל־2.7% לשנת 2026. התוצאה - חיזוק הציפייה להמשך ריבית גבוהה לאורך זמן, מה שמחליש את הביקוש לנכסים שאינם נושאים ריבית כמו זהב.

צל הנפט על האינפלציה

במקום לשמש חוף מבטחים, הזהב הפך לפתע למראה של חוסר יציבות אינפלציונית. מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט זינק זמנית מעל 119 דולר לחבית, בעוד נפט אמריקאי נסחר סביב 97 דולר. "זהב כבר איננו נכס מקלט, אלא נכס ספקולטיבי", הסביר פטריק ארמסטרונג, מנהל ההשקעות הראשי בחברת Plurimi Wealth.

מניות הכרייה חוטפות

גל הירידות לא פסח על מניות הכרייה. מניית ניומונט איבדה 6.7%, ו-Freeport-McMoRan ירדה ב־6.1%. אך על אף הירידות האחרונות, הזהב עדיין גבוה בכ־51% לעומת רמתו לפני שנה. הכלכלן אי.ג'יי. אנטוני סיכם היטב את תחושת השוק: "הכלכלה חלשה יותר מכפי שחשבנו – והאינפלציה גרועה יותר משחשבנו".