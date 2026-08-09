מבלים את החופש ביוון? משרד החוץ עם אזהרה חריגה

משרד החוץ הישראלי הוציא היום (ראשון) אזהרת נסיעות מוגברת לאזרחים ישראלים השוהים ביוון, לקראת הפגנות ועצרות מחאה נרחבות הצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה.

ההפגנות, שצפויות להתקיים באתונה, סלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים, מתוכננות על רקע המלחמה בעזה ועשויות להפוך למוקדי עימות. משרד החוץ מזהיר כי היקפן הצפוי של המחאות והאפשרות להתקהלויות נרחבות עלולים להוביל להפרות סדר ולמצבים מסוכנים.

הנחיות בטיחות מפורטות

משרד החוץ ממליץ לאזרחים ישראלים השוהים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. בנוסף, מומלץ להצניע סממנים ישראליים ויהודיים ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות של מיקום השהייה בזמן אמת.

על פי ההנחיות, יש לעקוב אחר הודעות הרשויות המקומיות ואמצעי התקשורת, להתעדכן בהתפתחויות ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון במקום. במקרה חירום, ניתן ליצור קשר עם מרכז המצב של משרד החוץ או עם קו החירום של שגרירות ישראל באתונה.

יוון - יעד פופולרי לישראלים

האזהרה מגיעה בעיצומה של עונת התיירות הקיצית, כאשר יוון מהווה את היעד הפופולרי ביותר לישראלים. על פי נתוני רשות שדות התעופה, בחודש יולי האחרון טסו ליוון ולאיים היווניים כ-427 אלף נוסעים ישראלים, המהווים כ-18.6% מכלל הטסים הבינלאומיים מנתב"ג.

יצוין כי בחודשים האחרונים נרשמו מספר אירועים של הטרדות ואיומים כלפי יהודים באירופה, על רקע המתיחות הביטחונית והמלחמה בעזה. רק לפני מספר שבועות מנעו חיילים בלגים תקיפה של חסידים באנטוורפן, כאשר גבר בן 28 איים עליהם בפטיש חירום.