"כבר לא ידוע היכן נקברו"

מנהיג חמאס ח'ליל אל חיה: "יש בעיות בחיפוש אחר החללים, ישראל שינתה את פני הקרקע ברצועה"

מנהיג חמאס ח'ליל אל חיה התייחס לעיכוב בשחרור החללים החטופים וטען כי ארגון הטרור עושה הכל בכדי לאתר את החללים אך בשל הלחימה שניהלה ישראל ושינוי פני הרצועה - קשה לאתר את כל החללים החטופים: "ישראל שינתה את פני הקרקע בעזה, בחלק מהמקרים כבר לא ידוע היכן הם נקברו" (חדשות, בעולם)

ח'ליל אל חיה בריאיון (צילום: מתוך אל-ג'זירה)

מנהיג חמאס, ח'ליל אל-חיה, התייחס לשחרור ה החללים וטען כי ארגון הטרור פועל כדי לאתר את החללים.

בריאיון ששודר הלילה ברשת אל-ג'זירה הקטארית טען אל חיה כי: "לגבי הגופות, אמרנו למתווכות כבר לפני חודשים שיש בעיות בחיפושים אחריהן, מפני שישראל שינתה את פני הקרקע ברצועת , אפילו באזורים שבהם נקברו ההרוגים".

לדבריו: "בחלק מהמקרים כבר לא ידוע היכן הם נקברו. יש הבנה אמריקנית לגבי העניין הזה, ואנחנו הבהרנו זאת בצורה ברורה".

אל חיה הוסיף וטען כי: "בזרוע הצבאית של חמאס פועלים ברצינות מלאה בחיפושים, יום ולילה, וכולם מעידים על הרצינות הזו. במהלך השבוע האחרון וקודמו, לאחר מסירת החטופים החיים, מתבצעת עבודה אינטנסיבית וחריגה. כן, ישראל עוקבת אחר הפעילות הזו".

לדבריו: "בקהיר פועל חמ"ל שבו נמצאות המתווכות ולצידן גם צוות מטעם ישראל. ואנחנו בצד השני, נמצאים באותו המתחם, בחדר נפרד ועוקבים שלב אחר שלב אחר עניין הגופות.

"הבעיה היום אינה בעיה אמיתית, אלא תירוץ מצד ישראל. אחינו פועלים באור יום, חופרים בציוד מיושן, בציוד חלש מאוד וממשיכים לחפור בעומק האדמה יותר מ-20 מטרים. יש אפילו הבנה מצד הנשיא האמריקני דונלד טראמפ עצמו לגבי העניין הזה והוא דורש זמן".

