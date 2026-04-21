עריסת 'משה בתיבה' האוקראינית מציעה 'חיבוק חם בעבודת יד'

העריסה ( צילום: Anzy Home )

הורים מחפשים פריטים טבעיים, בטוחים ובעלי ערך מוסף עבור הילדים שלהם, מותג העיצוב האוקראיני Anzy Home מודע לכך והוא מציג פתרון שמשלב בין אמנות מסורתית לעיצוב עכשווי. קולקציית העריסות של המותג מציעה עיצוב קלאסי, המעניק מבנה יציב אך רך ונעים, במטרה להכניס תחושה של חום של עבודת יד לחדרי ילדים, חדרי שינה וחללי מגורים.

עיצוב טבעי ללא פשרות העריסות של החברה סרוגות בעבודת יד מ-100% חוטי כותנה, העומדים בתקן האיכות והבטיחות המחמיר OEKO-TEX Standard 100, מה שמבטיח סביבה נקייה מכימיקלים עבור הרך הנולד. בתוך כל עריסה מונח מזרן היפואלרגני הממולא בסיבי קוקוס אורגניים. להשלמת המראה והפונקציונליות, העריסה ניצבת על מעמד נדנוד עשוי עץ מילה (Ash wood) מלא. המעמד תוכנן להיות יציב במיוחד, אך יחד עם זאת קל מספיק כדי לאפשר להורים לנייד אותו בנוחות מחדר לחדר ברחבי הבית.

הסיפור שמאחורי המותג

"את העריסה הראשונה שלי יצרתי כשהייתי בהיריון עם התינוק הראשון שלי," מספרת אנה זמייבסקה (Anna Zmiievska), מייסדת Anzy Home ומעצבת הקולקציה. "כל תפר נעשה במסירות ובתשומת לב עמוקה."

כיום, הפעילות של Anzy Home חורגת הרבה מעבר לעיצוב נטו. המותג, שמתמחה בפריטי הום-סטיילינג סרוגים ובמוצרי ילדים, מעסיק נשים אומניות בכל הגילים ברחבי אוקראינה. צוות העובדות כולל, בין היתר, נשים שנעקרו מבתיהן עקב המלחמה וכאלו המגיעות מקבוצות אוכלוסייה פגיעות. כך, כל עריסה שנרכשת לא רק מעניקה מקום לינה בטוח לתינוק, אלא גם תומכת ישירות בפרנסתן ובעצמאותן של נשים אלו.

התאמה אישית לכל חלל

הקולקציה מציעה גמישות עיצובית רבה, כדי להתאים לכל סגנון ולכל בית. העריסות זמינות בשני גדלים - מידה סטנדרטית או מידת XL - וניתן להזמין אותן בעיצוב פתוח או עם גגון תואם מעל ראש התינוק. הרוכשים יכולים לבחור מבין שבעה צבעים שונים לסלסלת הכותנה (בהם לבן, אקרו, בז', ירוק מרווה, חאקי, שחור ופנינה) וארבעה גימורים שונים למעמד העץ, הכוללים גוון טבעי, עץ אגוז, שחור ולבן.

התוצאה הסופית היא פריט עיצובי שהוא פונקציונלי ויפהפה, כזה שמספר סיפור של התחדשות, תקווה ואחריות חברתית.