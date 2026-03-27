איחוד האמירויות דוחפת לכוח בינלאומי שיפתח מחדש את מצר הורמוז

איחוד האמירויות פועלת לקידום הקמתו של כוח ימי בינלאומי שיפעל לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולהבטיח מעבר חופשי של כלי שיט במעבר הימי האסטרטגי. כך דווח בפייננשל טיימס, מפי שלושה גורמים שמעורים בנושא.

לפי הדיווח, אבו דאבי הבהירה לארצות הברית ולמדינות מערביות נוספות כי תהיה מוכנה להשתתף בכוח הרב-לאומי, ושניים מהמקורות אמרו כי האמירויות אף צפויה לפרוס במסגרת זו את הצי שלה.

המהלך משקף הקשחה בעמדת האמירויות כלפי איראן, ברקע הפגיעה שהיא סופגת כתוצאה מהתגובה האיראנית למלחמה מול ארצות הברית וישראל.

אחד המקורות שצוטטו בכתבה אמר כי המאמץ מתמקד בהקמת כוח בינלאומי רחב ככל האפשר, והדגיש כי המטרה אינה מלחמה עם איראן אלא תגובה לפגיעה בתנועת הסחר העולמית. לדבריו, איראן "יצאה למלחמה נגד הכלכלה העולמית", ולכן מדינות העולם נדרשות להגיב.

לפי הדיווח, האמירויות פועלת יחד עם בחריין גם לגיבוש החלטה במועצת הביטחון של האו"ם, שנועדה להעניק מנדט עתידי לכוח כזה. עם זאת, ב-FT צוין כי רוסיה וסין עשויות להתנגד למהלך.

התקיפות האיראניות האטו את תנועת כלי השיט במצר הורמוז כמעט עד כדי טפטוף, במעבר שדרכו עוברת בדרך כלל כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית. במדינות המפרץ גובר החשש שאיראן תנסה לשמר שליטה מעשית במצר גם אם המלחמה תסתיים.

בממשל טראמפ ובחלק ממדינות המפרץ מתחזקת ההערכה שלא ניתן יהיה לפתוח מחדש את המצר ללא ליווי ימי לכלי השיט. דוברת הבית הלבן, קרוליין לאוויט, אמרה ביום רביעי כי הממשל פועל לכך שספינות יוכלו לעבור במצר בחופשיות "מהר ככל האפשר".

לפי הדיווח, האמירויות, שלה צי קטן יחסית אך מתקדם, מנסה לגייס עשרות מדינות להקמת "כוח ביטחון להורמוז", שיגן על המצר מפני תקיפות איראניות וילווה את התנועה הימית, במטרה להסיר את החסימה שמאיימת לשמור על מחירי נפט גבוהים ולפגוע בשרשראות האספקה למדינות המפרץ.

שר בכיר באמירויות, סולטאן אל-ג'אבר, שדן בנושא השבוע בוושינגטון עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די. ואנס, אמר לפי הכתבה כי "איראן מחזיקה את הורמוז כבת ערובה, וכל מדינה משלמת את הכופר בתחנת הדלק, במכולת ובבית המרקחת".

עם זאת, לפי הפייננשל טיימס, בנות בריתה של ארצות הברית בנאט"ו נמנעות בשלב זה מלהיענות לדרישת הנשיא דונלד טראמפ לסייע בליווי הספנות במצר. עוד דווח כי בחריין היא כרגע המדינה המפרצית היחידה הנוספת שתומכת במהלך בפועל, בעוד האמירויות מקווה לצרף גם את סעודיה ושותפות בינלאומיות נוספות.

לפי גורמים במפרץ ואנליסטים אזוריים שצוטטו בכתבה, לאיראן יש בשלב זה תמריץ מוגבל בלבד לפתוח מחדש את המצר, משום שהיא רואה בו מנוף לחץ מרכזי במלחמה. על רקע זה, ייתכן שמדינות האזור יאיצו תוכניות להקמת צינורות ותשתיות רכבת שיאפשרו הובלת אנרגיה ביבשה, דרך עומאן או לעבר הים התיכון.

גם עומאן, המדינה היחידה במפרץ שביקרה בפומבי את החלטת ארצות הברית וישראל לצאת למלחמה, הודיעה כי היא פועלת "באופן אינטנסיבי" כדי לגבש הסדרי מעבר בטוח במצר הורמוז.