תחת פגישות ומשא ומתן וחיוכים מקיר לקיר, טהראן החלה ליישם מהלך של גביית "דמי מעבר" מכלי שיט מסחריים העוברים במיצרי הורמוז, עורק האנרגיה המרכזי של העולם.

על פי דיווחים, איראן דורשת תשלומים בסדר גודל של 2 מיליון דולר להפלגה בודדת, ובכך הפכה את המעבר הימי החופשי למקור הכנסה לא רשמי.

המהלך האיראני מתבצע תחת הכסות של "דמי ביטוח" חובה. הרשות האיראנית שהוקמה לצורך כך, "רשות המיצרים של המפרץ הפרסי" (PGSA), טוענת כי ספינות חייבות לקבל ממנה אישור מעבר מראש ולהפליג בנתיבים ספציפיים לאורך חופיה, אחרת ייחשבו כמפרות חוק.

לפי מה שדווח בבלומברג - למרות שבאופן רשמי טוענת איראן כי השירות ניתן כרגע בחינם, היא שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטוח בעתיד, וחלק מהספינות כבר נדרשו לשלם סכומי עתק באופן אד-הוק.