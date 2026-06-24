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איראן לא מחכה לו: הפרוטקשן במצר הורמוז החל - 2 מיליון דולר למעבר בודד

בזמן שהעולם מנסה להרגיע את הרוחות, טהראן כבר מנחיתה פצצה כלכלית ומחייבת מכליות נפט לשלם "דמי ביטוח" של מיליוני דולרים רק כדי לעבור באחד מנתיב הים החשובים בתבל (חדשות בעולם)

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טראמפ - מצרי הומרוז (צילום: ב"מ)

תחת פגישות ומשא ומתן וחיוכים מקיר לקיר, טהראן החלה ליישם מהלך של גביית "דמי מעבר" מכלי שיט מסחריים העוברים במיצרי הורמוז, עורק האנרגיה המרכזי של העולם.

על פי דיווחים, איראן דורשת תשלומים בסדר גודל של 2 מיליון דולר להפלגה בודדת, ובכך הפכה את המעבר הימי החופשי למקור הכנסה לא רשמי.

המהלך האיראני מתבצע תחת הכסות של "דמי ביטוח" חובה. הרשות האיראנית שהוקמה לצורך כך, "רשות המיצרים של המפרץ הפרסי" (PGSA), טוענת כי ספינות חייבות לקבל ממנה אישור מעבר מראש ולהפליג בנתיבים ספציפיים לאורך חופיה, אחרת ייחשבו כמפרות חוק.

לפי מה שדווח בבלומברג - למרות שבאופן רשמי טוענת איראן כי השירות ניתן כרגע בחינם, היא שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטוח בעתיד, וחלק מהספינות כבר נדרשו לשלם סכומי עתק באופן אד-הוק.

הנשיא דונלד ג'יי טראמפ חתם על מזכר הבנות בין הרפובליקה האסלאמית של איראן לארצות הברית בארמון ורסאי, צרפת, ב-17 ביוני 2026. (צילום: הבית הלבן)

מדינות האזור כמו קטאר ועומאן, דוחות בתוקף את הטענות האיראניות. גורמים רשמיים מזהירים כי מדובר בהפרה בוטה של החוק הימי הבינלאומי ובתקדים מסוכן שעלול להתפשט לנתיבי שיט אחרים בעולם.

"הכנסת דמי מעבר היא פגיעה בחופש הניווט", נמסר מצדם, ודוחקים בממשל להציב קו אדום ברור מול טהראן.

המצב בשטח נותר נפיץ ומבלבל. בעוד איראן מנסה לכפות את מרותה, הצי האמריקני מדווח כי עשרות ספינות ממשיכות לעבור במיצרים בחסות החשיכה ותחת הגנה, כשהן מכבות את מערכות הזיהוי שלהן. במקביל, דיווחים על מוקשים ימיים שנצפו סמוך לחופי עומאן מוסיפים לסכנה המרחפת מעל נתיב שדרכו עוברים כ-20% מתצרוכת הנפט העולמית.

דונלד טראמפנפטפרוטקשןמצרי הורמוזמשטר האייתולות

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יושב בשמיים ישחק אבל עד שלא תהיה אחדות בעם ישראל .......
חסן זוכמיר

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