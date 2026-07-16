מהפך נגד ישראל בוושינגטון? 104 חברים תמכו בהקפאת הסיוע הצבאי

בית הנבחרים בארצות הברית, אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

בית הנבחרים האמריקני דחה הלילה (בין רביעי לחמישי) הצעת תיקון דרמטית שביקשה לחסום לחלוטין את הסיוע הביטחוני השנתי לישראל, העומד על 3.3 מיליארד דולרים.

ההצעה נדחתה ברוב של 314 מתנגדים מול 104 תומכים, אך ההצבעה חשפה שבר עמוק וחסר תקדים בתוך המפלגה הדמוקרטית. יוזם ההצעה היה חבר הקונגרס הרפובליקני תומאס מאסי, הידוע בביקורתו על ישראל. למרות שההצבעה מראש לא הייתה צפויה לעבור, היא עוררה עניין רב לאחר שלפחות 150 חברי קונגרס דמוקרטים - כ-70% מהדמוקרטים בבית הנבחרים - הודיעו מראש שיצביעו בעד התיקון. מספר חסר תקדים של מתנגדים המפקדת העליונה: יורשת העצר סיימה בהצטיינות הכשרה צבאית מפרכת אריה רוזן | 15.07.26 זהו מספר חסר תקדים של מחוקקים אמריקאים שמוכנים לעצור באופן מלא את כל הסיוע לישראל - סיוע שבעבר זכה לתמיכה נרחבת בשתי המפלגות. העובדה ש-104 חברי קונגרס הצביעו בפועל בעד הצעת התיקון מעידה על שינוי משמעותי בעמדת חלק ניכר מהמפלגה הדמוקרטית כלפי ישראל. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים, האקים ג'פריז, הודיע כי יצביע נגד ההחלטה ובעד המשך התמיכה בישראל. עם זאת, הוא פרסם הודעה ובה תמיכה בהפסקת המימון האמריקני לישראל באופן הדרגתי - רעיון שגם ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג תמיכה בו בעבר.

קלפיות בארה"ב ( צילום: שאטרסטוק )

המשמעות הפוליטית

ההצבעה ממחישה את עומק הקרע שבין המפלגה הדמוקרטית לבין ישראל, במיוחד על רקע המלחמה בעזה. העובדה שכמעט שלושה רבעים מהדמוקרטים בבית הנבחרים הודיעו על כוונתם לתמוך בהקפאת הסיוע מעידה על שינוי דרמטי בתפיסה הציבורית בקרב בסיס המפלגה.

למרות הדחייה הברורה של ההצעה, המספרים מצביעים על מגמה מדאיגה מבחינת ישראל. הסיוע הביטחוני האמריקני מהווה עמוד תווך מרכזי בביטחון ישראל, והעובדה שמספר כה גדול של מחוקקים מוכנים לשקול את הפסקתו מעידה על שינוי בנוף הפוליטי האמריקאי.

יצוין כי בשבועות האחרונים התקיימו מספר הצבעות נוספות בבית הנבחרים הקשורות למדיניות החוץ האמריקאית, כאשר המפלגה הרפובליקנית שומרת על רוב דחוק אך יציב בבית הנבחרים.