החות'ים פשטו על ארגוני סיוע - עשרות עובדים נעצרו וציוד נהרס

על רקע המשבר ההומניטרי החמור בתימן, חמושי מיליציית החות’ים פשטו הלילה (בין שלישי לרביעי) על משרדי חמישה ארגוני סיוע בינלאומיים בבירה צנעא – ועצרו עובדים מקומיים.

על פי דיווחים ממקורות ערביים, הכוחות השתלטו על מבנים, החרימו ציוד ומחשבים, ונשארו בשטח גם לאחר סיום הפשיטות. תימן, אחת המדינות העניות בעולם, שקועה במלחמה פנימית מתמשכת מאז 2014. לפי נתוני האו"ם, יותר מ־21 מיליון בני אדם – רוב אוכלוסיית המדינה – תלויים כיום בסיוע בינלאומי. אך פעולות המיליציה, הפועלת בחסות איראן, פוגעות אנושות במאמצים לשמור על פעילות הסיוע במדינה. באירועי השבוע האחרונים נרשמה עלייה בהטרדות ובמעצרים של עובדי סיוע. גורמים באו"ם מסרו כי בידי החות'ים מוחזקים עשרות עובדי ארגונים בינלאומיים, ביניהם גם עובדי או"ם, בחשד לריגול – טענה שהוגדרה על ידם "חסרת בסיס לחלוטין". בעקבות האירועים, האו"ם פרסם הודעה חריגה בה הזהיר מפני "סביבת עבודה מסוכנת ומורכבת" באזורים שבשליטת החות'ים, והתריע כי התקיפות האחרונות עלולות להביא להשבתת מערכות הסיוע ולפגיעה חמורה באוכלוסייה האזרחית. בארגון קראו לשחרור מיידי של העצורים ולהבטחת מעבר בטוח לעובדי הסיוע ברחבי המדינה.

בתחילת השבוע אמר ראש הממשלה נתניהו כי "המקום השלישי שיש לשים לב אליו, הציבור הישראלי אינו שם לב אליו, זה החות'ים. החות'ים נראים כאיזה הטרדה זניחה. מעת לעת הם יורים טיל בליסטי עלינו, אנחנו מיירטים את הטילים הללו. זה נראה כדבר קטן. זה לא דבר קטן, זה איום גדול מאוד של תנועה שהיא פנאטית, בצורה הכי קיצונית שאפשר לתאר, שיש לה יכולת ייצור עצמית של טילים בליסטיים וגם כלי נשק אחרים והיא מחויבת למה שהם קוראים ׳התוכנית להשמדת ישראל׳.

"זה לא דבר תיאורטי, זה דבר שיכול להתפתח עם הזמן, זה כמובן מתואם עם איראן ואנחנו נעשה כל מה שצריך לסלק גם את האיום הזה. כלומר, אנחנו פועלים עדיין מול ציר שעדיין, על אף שהוא שבור ומוכה, מנסה לחדש את התוכניות שלו להשמדת ישראל. אנחנו נשלול ממנו בלשון המעטה את היכולות לעשות זאת".