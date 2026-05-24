מה שנראה תחילה כשינוי מדיניות מכוון כלפי אוקראינה והאיחוד האירופי, התברר כסערה פוליטית קצרת מועד. צו החירום של ויקטור אורבן, שעמד בתוקף מאז 2023 וחסם ייבוא של למעלה מ-20 קטגוריות של מוצרים אוקראיניים, פקע באופן רשמי ב-14 במאי.

הממשלה החדשה בראשות פטר מדיאר בחרה לסיים את מצב החירום יום קודם לכן, ב-13 במאי, ובכך הסירה לכאורה את אחד המחסומים השנויים במחלוקת ביותר של העשור האחרון.

הפרשנים כבר החלו לחגוג את "ליברליזציה של השוק" ההונגרי, שכן הפרלמנט החדש בחר שלא לעגן את האיסור של אורבן בחקיקה קבועה, כפי שעשה עם תקנות אחרות. המשמעות הייתה ברורה: המוצרים החקלאיים של אוקראינה כמו דגנים, עופות וביצים יכלו שוב לזרום חופשי להונגריה.

אך הדרמה לא איחרה לבוא. תחת לחץ כבד של ארגוני חקלאים והחשש מזעזוע בשווקים, ממשלת מדיאר ביצעה פניית פרסה דחופה. בדוברות הממשלה מיהרו להגדיר את פקיעת האיסור כ"טעות חקיקתית" בלבד, שנבעה מחילופי השלטון ועדכון התקנות, ולא כהחלטה פוליטית מודעת להקל על אוקראינה.

בצעד מהיר ודרמטי, הודיע פטר מדיאר כי הוא משיב את ההגבלות שהונהגו תחת אורבן. הממשלה נקטה ב"צעדים דחופים" כדי להחזיר את החרם על כנו, ואף שוקלת להחריף אותו על ידי הוספת דבש לרשימת המוצרים האסורים.

המסר שיצא מבודפשט בסוף השבוע היה חד משמעי: למרות חילופי השלטון והרצון להיראות אחרת, כשזה מגיע להגנה על החקלאי ההונגרי, המדיניות של אורבן נשארת חיה ובועטת, גם אם בטעות היא נמחקה מהספרים לכמה ימים.