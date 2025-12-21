במהלך דרמטי שמטלטל את מוסדות הצדק הבינלאומיים, ממשל טראמפ מהדק את טבעת החנק סביב בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג. מזכיר המדינה, מרקו רוביו, הכריז בשבוע שעבר על הטלת סנקציות אישיות קשות נגד שני שופטים נוספים בערכאת הערעורים, גוצ'ה לורדקיפאנידזה וארדנבאלסורן דאמדין, בשל מה שהגדיר כ"סימון בלתי לגיטימי של ישראל".

הסנקציות החדשות, שכוללות איסור כניסה לארצות הברית והקפאת נכסים, הופכות את חייהם של השופטים לבלתי אפשריים; הן מונעות מהם שימוש בכרטיסי אשראי וביצוע עסקאות פיננסיות יומיומיות. הצעד מגיע כתגובה ישירה להחלטת השופטים לדחות את הערעור הישראלי ולהמשיך בהליכים נגד בכירים ישראלים, ביניהם ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, בגין חשדות לפשעי מלחמה בעזה.

זהו סבב הסנקציות הרביעי השנה, המצטרף לרשימה הולכת ומתארכת של שופטים והתובע הראשי, קארים חאן, שכבר נמצאים תחת מגבלות אמריקאיות. בוושינגטון מבהירים כי לא יסבלו "חריגה מסמכות" ו"לוחמה משפטית" נגד מדינות שאינן חברות באמנת רומא, כמו ארה"ב וישראל. בעוד שבבית הדין מגדירים את הצעדים כ"מתקפה בוטה על העצמאות השיפוטית", הממשל האמריקאי מאיים להחריף את הצעדים עד כדי הטלת סנקציות על המוסד כולו אם לא יבוטלו האישומים.

במהלך הדרמטי ארה"ב מצטרפת לרוסיה, אשר נקטה אף היא בצעדים קיצוניים נגד בכירי האג ואף גזרה עליהם בהיעדרם עד 15 שנות מאסר בתגובה לצווי המעצר שהוצאו נגד הנשיא פוטין.