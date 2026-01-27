המצעד הצבאי של הודו 2026 ( צילום: מסך )

אמש ביום שני, בשעה 10:30 בבוקר, הפכו שדרות ה"קרטביה פאת'" בניו דלהי לבימה עליה נפרש אחד המפגנים הדרמטיים והמסקרנים ביותר בתולדות הודו המודרנית, כאשר המדינה ציינה את יום הרפובליקה ה-77 שלה במפגן כוח המשלב פרא טבעי עם טכנולוגיה עתידנית.

האירוע נפתח עם הגעתה של נשיאת הודו, דרופדי מורמו, בכרכרת סוסים מסורתית, כשלצידה אורחי הכבוד המרכזיים – נשיא המועצה האירופית אנטוניו קוסטה ונשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, נוכחות שסימלה ברית אסטרטגית עמוקה שהגיעה לשיאה בצעידה היסטורית של כוח צבאי מהאיחוד האירופי על אדמת הודו.

בלב המצעד, הופיעו מי שמכונים "הלוחמים השקטים" מחיל הווטרינריה (RVC), שהציגו לראשונה שילוב נדיר של בעלי חיים בשירות הביטחון הלאומי. בין יחידות הצבא המיומנות בלטו ארבעה עופות דורסים מסוג דיה שחורה, שאומנו במיוחד כציידי שמיים ערניים המבוססים לפעול בשטחי לחימה מורכבים. בגידה, ריגול וטילים עם מים: הסודות מאחורי הטיהור האכזרי של צבא סין דני שפיץ | 08:33 "צבא בלי טראמפ? תמשיכו לחלום": חברי הפרלמנט הופתעו מתגובת מזכ"ל נאט"ו אריה רוזן | 26.01.26 לצידם צעדו גמלים בקטריאנים מלכותיים בעלי שתי דבשות, שהובאו מחבל לדאק הגבוה והוכחו כחיוניים לשינוע מטען כבד של עד 250 ק"ג בגבהים של מעל 15,000 רגל, מקום שבו האוויר דליל והטכנולוגיה הממונעת מתקשה לתפקד. אליהם הצטרפו פוני מזן זנסקר וכלבי תקיפה וגישוש מגזעים הודיים מקומיים, כמו ה"מודהול האונד", המותאמים בצורה מושלמת לתנאי הקיצון של קרחון סיאצ'ן.

בעוד בעלי החיים צעדו בסך, עוצמתו של הצבא ההודי המודרני נחשפה דרך יחידות ה"בהייראב" החדשות – גדודי קומנדו קלים ומתמחים בלוחמת רחפנים ופריסה מהירה בשטחים הרריים, שהופיעו לצד לוחמי ה"הים יודאס" המצוידים במערכות GPS, מצלמות גוף ואפודים חסיני כדורים.

המצעד הדגיש את לקחי "מבצע סינדור" והציג לראשונה לציבור את מערכת ההגנה האווירית המתקדמת S-400, שזכתה לתהילה לאחר שהפילה כלי טיס ממרחק של מאות קילומטרים, לצד משגר הרקטות האוניברסלי "סוריאסטרה" ויחידת ה"שאקטיבאן" המצוידת בחימוש משוטט וטכנולוגיות נגד רחפנים.

המפגן כולו, שהסתיים בשחרור אלפי בלונים בצבעי הלאום, ובמטס עוצמתי של מטוסי רפאל ומיג-29, כשהוא מותיר מסר של הודו חדשה – מדינה המשלבת עוצמה צבאית קטלנית עם כבוד עמוק למסורת מקומית ולטבע.