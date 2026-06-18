כיכר השבת
כוכב לכת

נכנס לכיס ומאיר כמו פרוז'קטור: הפתרון לבעיה הכי מתסכלת בשטח

הוא נטען מהשמש, עמיד למים ומתקפל לכיס הכירו את הפתרון הטכנולוגי שהופך את הפנסים ומקורות החשמל בשטח להיסטוריה | בזמן שהציוד הישן מקשה עלינו, הצינור המתנפח מוכיח שגם בתנאים הקשים ביותר האור נשאר דולק  (חדשות בעולם)

הפנס המתנפח (צילום: יצרן)

חברת ZTARX הצליחה להפוך רעיון פשוט למוצר שמעורר לא מעט עניין בקרב חובבי שטח, קמפינג. מאחורי הצינור המתנפח מסתתר פתרון תאורה שמנסה להתמודד עם אחת הבעיות המוכרות ביותר בשטח: איך מייצרים מקור אור יעיל כשאין שקע חשמל בסביבה.

לשם כך שולב במערכת פאנל סולארי מובנה המאפשר טעינה באמצעות אור השמש, לצד חיבור USB לטעינה מרשת החשמל, מהרכב או מסוללה ניידת.

הפנס המתנפח
הפנס המתנפח | צילום: צילום: יצרן

המערכת פועלת במתח של 5V/2A וצורכת 8W בלבד, כאשר בדגמים מסוימים היא מספקת עד 75 דקות פעולה בטעינה אחת.

אבל מה שבאמת מבדיל את המוצר מגופי תאורה רגילים הוא המבנה שלו. במקום פנס קשיח או זרקור מסורבל, מדובר בצינור תאורה מתנפח העשוי מחומר TPU עמיד למים, כך שניתן להשתמש בו גם בגשם או בתנאי שטח מאתגרים.

הפנס המתנפח (צילום: יצרן)

למרות המראה הגדול משקלו 128 גרם בלבד והוא מפיק עוצמת תאורה של עד 500 לומנס. אל המשוואה מצטרפים גם מגנטים חזקים מסוג N52, המאפשרים להצמיד את יחידת התאורה לרכב או לכל משטח מתכתי אחר ולהפוך בתוך שניות כמעט כל נקודה חשוכה לעמדת עבודה מוארת

טיולשטחיםטריקפנס

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