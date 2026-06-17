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סיפורי כנף

נחשים נשארים רעבים: טריק הדלת הסודית של הציפור הכי חכמה בטבע

הכירו את הרמיז, ציפור קטנה וצנועה למראה, שהיא למעשה אחת האדריכליות המבריקות ביותר בעולם החי | הציפור שפיתחה מערכת אבטחה ביתית שתגרום לטובי המהנדסים לקנא (חדשות בעולם)

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ירגזי פנדולין והקן שלו (צילום: By Martin Mecnarowski (http://www.photomecan.eu/) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12691826)

הסוד הגדול של הרמיז טמון במבנה הקן הייחודי שלו. הציפור בונה קן תלוי בצורת אגס, המשלב מנגנון הגנה נגד טורפים. הפתח הגלוי לעין מוביל למעשה לתא ריק לחלוטין.

כשטורף, כמו נחש למשל, מנסה לחדור לקן בתקווה לארוחה קלה, הוא מוצא את עצמו ב"כיס" ריק. הנחש המאוכזב עוזב את המקום במחשבה שהקן נטוש, בזמן שהציפורים והביצים נמצאים ממש מעליו, מוגנים ובטוחים.

הדמיה של נחש בוחן את הקן
הדמיה של נחש בוחן את הקן| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אז איפה הכניסה האמיתית?

הרמיז בונה פתח נסתר המוביל לתא המגורים האמיתי. הכניסה הזו מוסתרת על ידי מעין לשונית או "דלת" שהציפורים פותחות וסוגרות בכל פעם שהן נכנסות או יוצאות. כדי להבטיח שהדלת תישאר אטומה ובלתי נראית, הן משתמשות בקורי עכביש דביקים שנועלים את הפתח מאחוריהן.

הקן המורכב הזה הוא מלאכת מחשבת של אריגה. הוא נבנה משילוב של סיבי צמחים, זרעים רכים, צמר, פרוות בעלי חיים וכמובן המון קורי עכביש שמחזיקים את הכל יחד.

בניית הקן מתחילה על ידי הזכר, שמשתמש בסיבי צמחים כדי לתלות את היסודות מענפי עצים (בדרך כלל ערבה או ליבנה), ולעתים קרובות מעל מקורות מים להגנה נוספת.

המדענים מאמינים כי אסטרטגיית ההישרדות המדהימה הזו היא פרי מוחן הקודח של הציפורים מה שהפך את הרמיז לאחד הניסים ההנדסיים הקטנים והמרשימים ביותר שתפגשו בטבע.

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