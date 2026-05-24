שני גורמים אמריקנים רשמיים מסרו הלילה (בין שבת לראשון) ל'ניו יורק טיימס' כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה, כחלק מההסכם המתגבש בינה לבין ארצות הברית.

על פי הגורמים האמריקנים, ההצעה הנוכחית שעל הפרק אינה קובעת כיצד יבוצע הוויתור על המאגר, והדיון בפרטים הללו נדחה לסבב השיחות הבא בנושא תוכנית הגרעין.

העמימות הזו מעוררת חששות בקרב גורמי ביטחון ישראליים, המתייחסים בספקנות להסכמות שאינן כוללות מנגנוני ביצוע ברורים.

על פי הדיווח, איראן סירבה תחילה לכלול הסכמה לגבי האורניום בשלב הראשוני של ההסכם. אולם האמריקנים הבהירו באמצעות המתווכים שללא הסכמה לגבי המאגר - כבר בחלק הראשוני של העסקה - הם יחדשו את המערכה הצבאית. האולטימטום האמריקני הוא שהביא בסופו של דבר לשינוי העמדה האיראנית.

על פי הערכות מודיעין מערביות, בידי איראן יותר מ-400 ק"ג של חומר המועשר לרמה של 60%, כמות שתאפשר לה לפרוץ לפצצת גרעין בהינתן יכולות העשרה פעילות. כמות זו מהווה איום קיומי על מדינת ישראל, ומהווה את אחד הנושאים המרכזיים במשא ומתן. בבית הלבן בחרו שלא להגיב לדיווח באופן רשמי.