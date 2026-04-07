כיכר השבת
הסלמה נוספת

איראן דחתה את ההצעה להפסקת אש; תקיפות באי הנפט - והאיומים מחריפים

טהרן דורשת את הפסקת התקיפות, ערבויות ופיצויים - ומאיימת בשיבוש אספקת הנפט והגז | במקביל דווח על פיצוצים באי הנפט חארג ותקיפות נוספות ברחבי המדינה (חדשות)

מקורות איראניים בכירים מסרו לסוכנות רויטרס כי איראן דחתה את ההצעה להפסקת אש זמנית מול , והציבה שורת תנאים מוקדמים לכל משא ומתן על הסכם שלום.

על פי הדיווח, טהרן דורשת הפסקה מיידית של התקיפות, מתן ערבויות כי לא יחודשו בעתיד, וכן תשלום פיצויים בגין הנזקים שנגרמו.

בנוסף, במסגרת הסכם קבוע דורשת לקבוע מנגנון תשלום עבור מעבר ספינות במצר הורמוז – אחד מנתיבי הסחר והאנרגיה המרכזיים בעולם.

במקביל להסלמה המדינית, דווח באיראן על פיצוצים באי הנפט חארג – מוקד אסטרטגי שדרכו עוברים כ-90% מייצוא הנפט של המדינה. עוד דווח על תקיפה ישראלית-אמריקנית נגד גשר סמוך לעיר קום.

ברקע ההתפתחויות, משמרות המהפכה החריפו את האיומים והזהירו כי "כל הרסנים הותרו". לפי ההצהרה, הארגון שוקל להרחיב את התקיפות נגד תשתיות של ארצות הברית ובנות בריתה באזור, ואף לשבש את אספקת הנפט והגז לפרקי זמן ממושכים.

גורם ישראלי ציין כי "24 השעות הקרובות הן המכריעות ביותר במלחמה", והוסיף כי "אם הדבר היה תלוי בדרג המדיני באיראן – הפסקת אש הייתה מושגת זה מכבר", תוך הטלת ספק ביציבות השליטה בטהרן.

בתוך כך, דובר עדכן כי חיל האוויר השלים גל תקיפות נרחב נוסף ברחבי איראן, אשר כלל פגיעה בעשרות תשתיות של המשטר.

8
מצדיעים לגיבורים שלנו באוויר וביבשה תודה שאתם שומרים עלינו בחירוף נפש הרחק מהבית ה' ישמור צאתכם ובואכם
זוהר
7
יישר כוח לראש הממשלה ולשר הביטחון על העמידה האיתנה וההחלטות האמיצות. לא עוצרים עד לניצחון המוחלט ולהסרת האיום האיראני
אסף
6
יד ה' על העליונה! צה"ל, תנו להם בראש בלי רחמנות 'ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם'. להחריב את טהרן
אסולין
5
ה' ילחם לכם ואתם תחרישון רואים שהמשטר בטהרן בלחץ היסטרי אם הם מתחילים לבקש פיצויים יישר כוח לטייסים שלנו ולכוחות הביטחון והכי חשוב להמשיך להרבות בתפילה ובאהבת ישראל זה הנשק הסודי שלנו מול כל אויב
יהודי מאמין
4
מעניין לראות את הדרישה של איראן לפיצויים זה מזכיר את הגמרא בסנהדרין על בני מצרים שבאו לתבוע את ישראל על הממון שלקחו ביציאת מצרים התשובה אז והיום היא אחת אתם שיעבדתם אתם הרסתם אתם אלו שחייבים לנו. צה"ל הוא רק השליח של ההשגחה העליונה לפרוע את החוב
אריאל
3
איראן דורשת פיצויים וערבויות... מזל שהם לא ביקשו גם סיבוס וקרן השתלמות. חברים, המשטר שם בלחץ כזה שהם עוד רגע מבקשים מקלט מדיני בבני ברק. לפחות שם אף אחד לא ימצא אותם בגלל עומס התנועה
אביחי
2
הגיע זמן ונהפוך הוא! להרוג, להשמיד ולאבד את כל צוררי היהודים באיראן ובלבנון. צה"ל, אל תעצרו עד שמשמרות המהפיכה והבסיג' ימחקו מעל פני האדמה. לחסל את כל ראשי הטרור בטהרן ובביירות עכשיו! עם הנצח לא מפחד אנחנו ננצח
אלבז
1
ישראל חייבת לפעול מול האיום האיראני בכל החזיתות צבאית מודיעינית וכלכלית כדי להחליש את יכולות המשטר והפרוקסי שלו הפעולה הצבאית מתמקדת במטרות ביטחוניות ותשתיות טרור וחיסול בכירי המשטר האיראני
טל

