מקורות אופוזיציוניים למשטר האיראני דיווחו ב"איראן אינטרנשיונל" כי טהראן ביצעה ניסויי טילים באזור הבירה. כעת, כלי התקשורת הממומן על ידי סעודיה מביא ציטוט נדיר מחבר פרלמנט איראני, מוחסן זנגנה, שאישר את הניסוי וטען כי מדובר בטיל בין-יבשתי.

"לפני שני לילות בדקנו את אחד הטילים המתקדמים ביותר במדינה, שלא נוסה עד כה והוא הצליח", אמר זנגנה. הוא הוסיף כי הניסוי נערך "אפילו בנסיבות אלה", מה שמעיד על המתיחות הנוכחית עם ישראל והאירועים המסתוריים שמעוררים תהיות באיראן.

"איראן אינטרנשיונל" דיווח גם כי סוכנות המקושרת למשמרות המהפכה וכן עדי ראייה הפיצו סרטונים ותמונות המראות שובלי עשן מהשיגור. את עקבות השיגור ניתן היה לראות מטהראן ומערים צפוניות לה, כולל גורגן, סארי וסמנאן. תמונות של עצמים זוהרים בשמי איראן הופצו גם ברשתות החברתיות, עם כיתובים כמו "ניסוי מוצלח של טיל מתקדם מסמנאן".

בניגוד לכך, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" הציגה הסבר שונה, ודיווחה כי עצם זוהר נראה במספר אזורים. לפי גורם ביטחוני במחוז גולסתאן, מדובר בבדיקת מערכות פנימיות, והבטיח כי מידע נוסף יפורסם במידת הצורך.

מטריד: איראן ערכה ניסוי מוצלח בשיגור טיל בליסטי מזרחית לטהרן שמאי צוק | 18.09.25

הניסוי מתווסף לשורת אירועים מסתוריים באיראן בחודשים האחרונים, כמו פיצוצים ושריפות באתרים שונים, שמעוררים שאלות רבות מצד האופוזיציה האיראנית.