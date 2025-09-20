כיכר השבת
נערכת לעימות מחודש? 

ברקע הפיצוצים המסתוריים: איראן מאשרת לראשונה שביצעה ניסוי טיל בין-יבשתי

יומיים אחרי דיווחים על ניסויי טילים באזור טהראן, איראן מאשרת כי ערכה ניסוי בטיל בין-יבשתי. חבר הפרלמנט האיראני, מוחסן זנגנה, טען כי "זהו אחד הטילים המתקדמים ביותר במדינה". הניסוי מגיע בצל מתיחות הולכת וגוברת עם ישראל, ארה"ב והמערב, ובזמן שהרשויות בטהראן נאבקות להתמודד עם שאלות בנוגע לפיצוצים ושריפות מסתוריות ברחבי המדינה (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

מקורות אופוזיציוניים למשטר האיראני דיווחו ב" אינטרנשיונל" כי טהראן ביצעה ניסויי טילים באזור הבירה. כעת, כלי התקשורת הממומן על ידי סעודיה מביא ציטוט נדיר מחבר פרלמנט איראני, מוחסן זנגנה, שאישר את הניסוי וטען כי מדובר בטיל בין-יבשתי.

"לפני שני לילות בדקנו את אחד הטילים המתקדמים ביותר במדינה, שלא נוסה עד כה והוא הצליח", אמר זנגנה. הוא הוסיף כי הניסוי נערך "אפילו בנסיבות אלה", מה שמעיד על המתיחות הנוכחית עם ישראל והאירועים המסתוריים שמעוררים תהיות באיראן.

"איראן אינטרנשיונל" דיווח גם כי סוכנות המקושרת למשמרות המהפכה וכן עדי ראייה הפיצו סרטונים ותמונות המראות שובלי עשן מהשיגור. את עקבות השיגור ניתן היה לראות מטהראן ומערים צפוניות לה, כולל גורגן, סארי וסמנאן. תמונות של עצמים זוהרים בשמי איראן הופצו גם ברשתות החברתיות, עם כיתובים כמו "ניסוי מוצלח של טיל מתקדם מסמנאן".

בניגוד לכך, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" הציגה הסבר שונה, ודיווחה כי עצם זוהר נראה במספר אזורים. לפי גורם ביטחוני במחוז גולסתאן, מדובר בבדיקת מערכות פנימיות, והבטיח כי מידע נוסף יפורסם במידת הצורך.

הניסוי מתווסף לשורת אירועים מסתוריים באיראן בחודשים האחרונים, כמו פיצוצים ושריפות באתרים שונים, שמעוררים שאלות רבות מצד האופוזיציה האיראנית.

שעון ספירה לאחור בכיכר פלסטין באיראן (צילום: By Fars Media Corporation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143389784)

בתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן טען היום כי ארצו תוכל להתגבר על כל סנקציה שתוטל עליה, לאחר שמועצת הביטחון של האו"ם לא אימצה הצעת החלטה שתסיר סנקציות מאיראן. החלטה זו מגיעה בעקבות הצעדים של בריטניה, צרפת וגרמניה להטיל מחדש סנקציות על איראן באמצעות מנגנון ה-snapback.

