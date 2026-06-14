באיראן מנמיכים ציפיות: "עדיין בוחנים את ההצעה האמריקאית"

באיראן מנמיכים הבוקר (ראשון) ציפיות בנוגע להסכם המתגבש עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, דיווחה כי ההחלטה הסופית של טהראן בנוגע למזכר ההבנות עם וושינגטון נמצאת עדיין בבחינה.

על פי הדיווח, מקור מוסמך המקורב לצוות המשא ומתן מסר כי איראן טרם הודיעה על החלטתה הסופית בנוגע למזכר ההבנות המוצע. כמו כן, בחינת ההיבטים הפוליטיים, המשפטיים והטכניים של ההצעות שהועלו עדיין נמשכת בדרגים השונים.

בדיקות של כתב סוכנות הידיעות פארס מול מקורות מעודכנים מראות כי בחינת ההיבטים השונים של ההצעות שהועלו נמשכת בדרגים המקצועיים ובדרגי קבלת ההחלטות. הגופים האחראיים מבצעים כעת הערכה מדויקת של ההשלכות הפוליטיות, המשפטיות והטכניות של הנושא.

רקע: מזכר 14 הנקודות והמחלוקות

הדיווח מגיע על רקע פרסום פרטי מזכר ההבנות המתגבש בין שתי המדינות. על פי הדיווחים, המסמך כולל 14 נקודות מרכזיות, ביניהן דרישות איראניות מרחיקות לכת כמו פיצויים בסך 300 מיליארד דולר וביטול מוחלט של המצור הימי.

בטהרן הבהירו כי סוגיית הטילים הבליסטיים והתמיכה בארגוני הפרוקסי הוסרו לחלוטין מסדר היום של המשא ומתן. בישראל הופתעו מהפרטים, כאשר גורמים ביטחוניים מקווים כי המנהיג העליון עלי ח'אמנאי יטרפד את ההסכם.

יצוין כי בימים האחרונים פרצו הפגנות מחאה בטהראן נגד ההסכם המתגבש. מפגינים קיצוניים יצאו בקריאות גנות חריפות נגד בכירי המשטר האיראני שמנהלים את המשא ומתן עם ארצות הברית, תוך שהם טוענים כי השיחות מתנהלות ללא ברכת המנהיג העליון.