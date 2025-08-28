כיכר השבת
מבצע טיהור

ברקע הסנקציות המתחדשות: איראן מנקה עקבות באתרי גרעין שהותקפו בידי ישראל

דו"ח חדש מצביע על מבצע חפוז לפירוק מבנים והריסת עדויות במתחם מווג'דה בצפון טהראן | אירופה בדרך להפעלת מנגנון "סנאפבק" נגד טהראן (בעולם)

1תגובות
בסיס טילים שהושמד באיראן (צילום: מהרשתות החברתיות)

המכון למדע ולביטחון בינלאומי חשף אמש (ד') כי איראן החלה במבצע "טיהור" נרחב באתר הגרעיני מווג'דה – הידוע גם בשם "לביזאן 2" – הממוקם בצפון טהראן. האתר, שהותקף פעמיים על פי פרסומים זרים בידי ישראל, מקושר ישירות לתוכנית הגרעין הצבאית של הרפובליקה האיסלאמית.

הדו"ח, שנכתב בידי החוקר דויד אולברייט – לשעבר מפקח בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית – קובע כי צילומי לוויין עדכניים מראים מאמץ מתואם "לפרק מבנים שנפגעו ולנקות את השטח, כדי למנוע חשיפת ראיות מפלילות".

מחיקת עדויות

על פי המכון, אחד המבנים שהושמד לחלוטין השתייך למכון לפיזיקה שימושית, ומבנה נוסף היה קשור לקבוצת "שהיד קרים" – גוף שכבר נמצא תחת סנקציות אמריקניות בשל פיתוח טילים וחומרים נפיצים.

אירופה נכנסת למשחק

במקביל לחשיפת הדו"ח, צפויות היום שלוש המעצמות האירופיות – גרמניה, בריטניה וצרפת – יחד עם האיחוד האירופי, להודיע על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" נגד איראן.

במערב מבהירים כי מדובר בצעד מתואם שנועד להגיב לסירובה של טהראן להיענות לאולטימטום האירופי, שפג בסוף אוגוסט. בכיר אירופי צוטט ברויטרס: "מנהיגי המדינות סבורים שאיראן מפרה במשך שנים את התחייבויותיה לפי הסכם הגרעין – מבלי שננקטו צעדים ממשיים לתיקון המצב".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
האירנים גמורים. מאגרי המים שלהם התרוקנו והעם יפיל את המשטר. זה רק עניין של זמן, ולא הרבה.
נדב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר