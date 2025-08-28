המכון למדע ולביטחון בינלאומי חשף אמש (ד') כי איראן החלה במבצע "טיהור" נרחב באתר הגרעיני מווג'דה – הידוע גם בשם "לביזאן 2" – הממוקם בצפון טהראן. האתר, שהותקף פעמיים על פי פרסומים זרים בידי ישראל, מקושר ישירות לתוכנית הגרעין הצבאית של הרפובליקה האיסלאמית.

הדו"ח, שנכתב בידי החוקר דויד אולברייט – לשעבר מפקח בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית – קובע כי צילומי לוויין עדכניים מראים מאמץ מתואם "לפרק מבנים שנפגעו ולנקות את השטח, כדי למנוע חשיפת ראיות מפלילות".

מחיקת עדויות

על פי המכון, אחד המבנים שהושמד לחלוטין השתייך למכון לפיזיקה שימושית, ומבנה נוסף היה קשור לקבוצת "שהיד קרים" – גוף שכבר נמצא תחת סנקציות אמריקניות בשל פיתוח טילים וחומרים נפיצים.

אירופה נכנסת למשחק

במקביל לחשיפת הדו"ח, צפויות היום שלוש המעצמות האירופיות – גרמניה, בריטניה וצרפת – יחד עם האיחוד האירופי, להודיע על הפעלת מנגנון ה"סנאפבק" נגד איראן.

במערב מבהירים כי מדובר בצעד מתואם שנועד להגיב לסירובה של טהראן להיענות לאולטימטום האירופי, שפג בסוף אוגוסט. בכיר אירופי צוטט ברויטרס: "מנהיגי המדינות סבורים שאיראן מפרה במשך שנים את התחייבויותיה לפי הסכם הגרעין – מבלי שננקטו צעדים ממשיים לתיקון המצב".