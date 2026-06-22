ההחלטה הדרמטית של הממשל האמריקני להשעות למשך חודשיים את הסנקציות על תעשיית הנפט האיראנית מהווה שינוי מגמה פיננסי ואסטרטגי חסר תקדים במזרח התיכון, לצד רווח כספי אדיר עבור הרפובליקה האסלאמית של איראן.

הצעד, שמאפשר לטהרן למכור נפט ומוצרים פטרוכימיים באופן גלוי לחלוטין ובדולרים אמריקאיים, מספק למשטר האיראני מנוף כלכלי אדיר, שייכנס היישר לקופות של משמרות המהפכה - באישור אמריקני רשמי.

​מבחינה פיננסית, המשמעות של הרישיון הכללי היא הזרמת הון מיידית ומסיבית לקופה האיראנית המרוקנת, כאשר מומחי אנרגיה מעריכים כי קרוב ל-1.5 מיליון חביות נפט ביום ישובו לשוק הבינלאומי.

מדובר בהכנסות פוטנציאליות של מיליארדי דולרים בטווח זמן קצר במיוחד, המתווספות לשחרור חלק מהנכסים האיראניים שהיו מוקפאים עד כה בבנקים זרים ברחבי העולם.

​החשש המרכזי במערכת הביטחון הבינלאומית - ממנו התעלם הנשיא טראמפ, נובע מהעובדה שהכסף הגדול יעבור בערוצים בנקאיים רשמיים, תחת פיקוחו של הבנק המרכזי של איראן, המקושר ישירות למשמרות המהפכה.

הצינור הפיננסי החדש מאפשר למשטר לנתב סכומי עתק לשיקום, הצטיידות ומימון של רשתות הטרור והמיליציות האזוריות, שחלקן ספגו מכות קשות במהלך חודשי הלחימה האחרונים.

​משרד האוצר האמריקני הבהיר כי המהלך נועד לשמש "גזר" כלכלי זמני כדי לחייב את איראן לעמוד בתנאי מזכר ההבנות שהושג בפסגת בורגנשטוק.

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, הצהיר כי "בהתאם לשיחות הפרודוקטיביות המתקיימות בשוויץ, איראן התחייבה למעבר חופשי ופתוח במצר הורמוז ולאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להיכנס למדינתם. כחלק מהמסגרת, משרד האוצר הנפיק רישיון כללי זמני למשך 60 ימים המאפשר הפקה, אספקה ומכירה של נפט איראני".

​חלון הזמנים הקצוב של הרישיון נועד לשמר בידי וושינגטון מנוף לחץ לקראת גיבוש הסכם קבוע ומקיף לסיום המלחמה, המותנה בפירוק פרויקט הגרעין האיראני.

עם זאת, פרשנים בארה"ב מזהירים כי מה שצפוי לקרות בפועל הוא שאיראן תשתמש בנושא הנפט כאמצעי סחיטה להמשך השיחות.

"הצפי הוא שאיראן תמשוך זמן כמו שהיא תמיד עושה. כשייתמו שישים הימים אותם הגדיר טראמפ, ידרשו האיראנים את המשך הפטור על הנפט בתמורה לכך שיישבו לשיחות חסרות התועלת שיזם נשיא ארה"ב", הם הסבירו.

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, הגדיר את ההתקדמות הדיפלומטית ואמר כי "ההסכם הסופי הוא הבית. אנחנו הנחנו את היסודות. לא בנינו את הבית, אבל הנחנו יסוד מוצלח להגיע למקום טוב עבור העם האמריקני".

בינתיים, איראן יכולה לסמן וי ראשון על הישג היסטורי בדמות נפט איראני חופשי למסחר, שצפוי להכניס לכלכלתה עשרות מיליארדי דולרים.